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港聞二

民主黨羅健熙莫建成連任正副主席

【明報專訊】民主黨昨日舉行黨員大會兼改選，主席羅健熙和副主席莫建成連任正、副主席，中央委員會委員則有9人，比上屆多兩人，新任中委包括前屯門區議員何杏梅；前副主席伍凱欣則未有參選。羅健熙表示，該黨仍代表一部分的市民，希望政府有胸襟和責任去聆聽市民的意見，未來政治空間可擴闊，有更多民間團體、政黨和壓力團體能繼續按各自理念工作發表意見。

羅：集結案不會影響黨運作

羅健熙曾涉2019年11月理工大學外非法集結罪，早前被裁定罪名不成立，其後遭律政司提出上訴。他認為無論案件結果如何，只會對自己有影響，黨會繼續運作；亦形容近年民主黨的營運模式非常穩定，法庭就泛民47人初選案的裁決未有對黨內改選有影響。他表示，該黨未來會繼續評論政策，例如就《施政報告》和《財政預算案》發表意見，亦希望加強黨內維繫。

續論政 未商參選立會否

民主黨有多名中委早前收到滋擾電話、電郵及信件，部分內容屬「關心和問候」，羅健熙透露，有黨友在黨員大會前兩天收到滋擾信件，但暫時未有打算報警。被問到會否擔心自己和家人受影響，首次擔任中委的何杏梅則表示不擔心，亦沒有太多顧慮。她提到在辭任區議會後，有更多時間可以參與中委工作，希望能維持議會外的聲音。

立法會預計於明年舉行換屆選舉，被問到會否派員參選，羅健熙表示黨內未開始討論。另外他提到該黨財政方面仍是很緊絀，若參選則需要花更多的錢，但現時仍可以營運一段不是很長的時間，會開源節流運作。

新一屆民主黨中委包括有莊榮輝、朱子洛、何杏梅、韓俊賢、梁永權、李洪波、吳永輝、曾自鳴及黃永傑；新一屆紀委會委員包括周曉嵐、劉慧卿、鄧惠强及余啟璋。

相關字詞﹕莫建成 立法會選舉 羅健熙 民主黨

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