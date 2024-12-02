與港旅業競爭否 岑浩輝：定位不同 擬與李家超研兩地發揮優勢

新班子5現任官員 5新上任

國務院前日任命澳門第六屆政府主要官員和檢察長，10名新班子中有5人為現屆政府主要官員，其餘5人是新上任。岑浩輝昨稱，新班子組成體現持正革新精神，有利交接和展開各項工作，反映持續及革新向前。他另透露行政長官辦公室主任將由終審法院院長辦公室副主任陳格出任。

指澳擁美食文化舊城區

澳門目標推動經濟適度多元發展，包括發展世界旅遊休閒中心定位。被問與香港旅遊業競爭，岑浩輝說兩地憲制相似、發展定位不同，澳門擁有世界知名的美食、文化和舊城區等，旅遊文化推廣面向的國家和地區與港不同，而香港作為很強的金融中心，是澳門無法比擬。他說上任後將與李家超商討，在融入國家發展大局下各自發揮優勢、尋找機遇。

新任經濟財政司長將由現任經濟及科技發展局長戴建業升任，岑浩輝稱期望新司長在現時經濟適度多元發展的基礎上，因應國際和澳門環境及現况，繼續推動發展和尋求突破。戴建業稱將全面檢討現屆政府規劃，凝聚社會力量、投入更多資源並加強政府主導，加快落實經濟適度多元既定領域和方向。

融入國家發展大局方面，岑浩輝說須盡力做好，澳門將在過程中尋找自身發展機遇和鞏固原有基礎，其中橫琴粵澳深度合作區是重要領域。被問如何推動橫琴發展，戴建業稱將利用澳門制度優勢，及深圳資源和空間優勢，透過規則銜接並積極對接，推動雙方生產要素在澳琴「絲滑」流動，並匯聚更多人才。