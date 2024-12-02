詫異公幹超額「再發生」 審計署：公職人員勿以公謀私

對於政府現時財政狀况欠佳，林智遠昨在無綫《講清講楚》表示，他觀察到政府部門都是「應慳得慳」，未來會集中審計公營機構、基金及公帑支出高的項目，並期望審計署未來做到全面覆蓋，對其他機構造成「如雷貫耳」的震懾效果。

互通平台搭內地 或「過河」審計

近年本港與內地交流愈趨頻繁，被問及長者醫療券等擴展至大灣區服務的審計程序，林智遠稱，正為本港及內地審計互通機制「搭建平台」。他說，若需要審計本港政府部門在內地的公帑使用情况，未必需用到內地數據，因為部門需把文件、收益人資料儲存在港，但不排除若要審計「更深入」，長遠需要國家審計署配合，讓香港審計人員「過河」或直接由內地人員審計。

林形容，內地處理「大數據審計」及「研究型審計」屬世界領先地位，而本地人員近年除了有機會到內地交流培訓，亦獲身兼國家審計署長及聯合國審計委員會主席侯凱邀請，可隨國家隊參與聯合國審計工作。

將半年或一年一次監察港協

審計署2020年曾發表審計報告，指出港協暨奧委會及屬下體育總會出現管治問題，港協上月20日公布檢討報告及《機構管治守則》，稱將於2027年初檢視屬會執行《守則》情况。被問及報告檢討程序需時7年是否合理，林智遠稱「不可以說合理不合理」，指審計只是上半場，下半場則是「整改」，港協只用了約4年訂立守則，再給予實施時間，相反個別例子「七八年都未整改」，認為相對下港協需時不長，署方半年或一年會監察一次，確保有糾正。