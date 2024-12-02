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一簽多行客多稱為聖誕氣氛來港 過夜漢擬花費逾千 不留者：除了商場，沒太多景點

【明報專訊】相隔9年，中央政府批准昨起恢復深圳居民赴港「一簽多行」個人遊簽注，並擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民。首日不少深圳居民到相關服務中心辦理「一簽多行」簽注，部分人辦理後隨即來港，打算再來感受本港濃厚的聖誕氣氛。有飲食業界人士呼籲業界把握時機，配合聖誕節或大熊貓熱潮，推出特色產品及加強宣傳。

簽注80人幣 5分鐘內辦妥

本報記者昨午12時許在可辦理「一簽多行」簽注的「深圳市羅湖區政務服務中心」觀察，由於中心周日休息，內地居民只能使用自助機辦理手續；截至下午1時半，至少20名內地居民到場辦理一簽多行。申請者可選擇3類簽注有效期，包括3個月一次、一年一次，以及一年多次（一簽多行），收費80元人民幣。由核對資料、容貌到取得簽注，過程不用5分鐘。

申辦一簽多行後隨即來港遊玩的深圳居民劉先生表示，會先到尖沙嘴吃喝玩樂，並會留港過夜，預計花費過千元。他說，恢復一簽多行前也不時來港「行街、買嘢」，日後一定會多來遊玩，由於香港聖誕氣氛較內地濃厚，已計劃聖誕節來港觀賞聖誕燈飾。

深圳居民廖小姐昨與兩名友人成功辦理「一簽多行」，即日來港。她說，打算到金鐘太古廣場觀賞聖誕燈飾及佈置，其他行程則未有計劃，因此沒特別為此行訂下預算；她們3人不時來港，早已到訪各熱門景點，認為香港除了商場，沒太多景點，故會即晚離港。

夫婦：主要遊旺角尖沙嘴

港食物有監管質素好

深圳居民陳氏夫婦一同辦理「一簽多行」，陳先生自言與太太喜歡來港吃喝玩樂，但以往訪港次數受限，每周都要到服務中心辦理簽注，笑稱辦理一簽多行後會日日來港。陳說已走遍多個香港景點，日後來港主要去尖沙嘴及旺角等旅遊旺區購物及「覓食」，認為本港食物質素有保證，「（飲食）肯定較內地好，因為有監管」。

本報記者昨午亦到旺角及尖沙嘴等旅遊旺區觀察，尖沙嘴「華嫂冰室」大排長龍，有內地歌手華晨宇的粉絲團到場光顧及「打卡」，而內地社交媒體「小紅書」推介食肆、太子的「金華冰廳」座位爆滿，不乏內地客專程光顧。

黃家和籲乘勢推特色產品

香港餐飲聯業協會長黃家和表示，由於昨日是首天恢復一簽多行，措施的經濟效益仍需時觀察，但保守估計業界昨日生意較以往周末升近一成。他說，近月多個商場已佈置聖誕裝飾，相信不少內地客會來港感受聖誕氣氛，對本月生意樂觀。黃又呼籲業界把握時機，配合聖誕節或大熊貓熱潮推出特色產品，「加大力度」宣傳。

明報記者

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