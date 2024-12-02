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灣區熱搜：學校四大發明展奪23金 累計108學生 33港人

【明報專訊】廣州祈福英語實驗學校多年來有組隊參加著名國際發明獎的傳統，從2013年至今，該校在四大國際發明展（瑞士日內瓦國際發明展、德國紐倫堡國際發明展、美國矽谷國際發明節、美國匹茲堡國際發明展）累計獲得金獎23次，是內地中小學獲獎紀錄保持者。該校教師鄧九貴稱，學校目前累計有108名學生獲金獎，其中33名為香港學生，後來多數赴英美升學，返港者亦不少。

教師：關鍵打開創新思維

鄧老師稱，參加科技比賽對升學很有幫助，除要熟知數學、物理、化學原理，練習美術設計，更重要是打開創新思維，「港澳或歐美的大學都重視學生這些方面的品質，無論什麼專業都是這樣」。他稱讚本次發明「低風速啟動垂直風力發電裝置」團隊中的香港同學黃勤恭動手能力強，蔡子睿則英文表達能力較佳，與內地同學合作密切，齊心合力奪得金獎。

他稱，多年來屢獲獎項與學校理事會高度重視科技教育有關，祈福集團董事長彭磷基、副董事長孟麗紅自2001年起資助內地「宋慶齡少年兒童發明獎」，並多次親臨學校科技活動勉勵學生。學校自2015年起設立的「彭磷基科技館」，放有歷年獎牌、獎狀，亦有研究中的半成品，枱面堆滿工具、零件。「這裏既像一個展覽館，也像一個實驗室，更像一個大工廠、大車間。」

科技組成員由全年級成績優秀的學生自願報名，每周有兩個下午的課外活動時間參加研究活動，比賽臨近時更要天天「開工」。

鄧老師表示，參加國際科技比賽首先要選好課題、考慮社會需要，包括如何解決現有技術難題、發展新產品或改進已有產品，亦要調查研究哪些是熱門、冷門話題，結合學科知識及網上查詢到的資訊，在實踐中驗證及應用。

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