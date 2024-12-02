現場快測需求大 包括血糖妊娠指標毒品等

未取醫療器械認證 先攻食品市場

「環型恆溫核酸增幅法」（LAMP）也是在這情形下重新受到重視。LAMP核酸測試最先由日本榮研化學株式會社在1998年研發，2002年就商業推出。由於原理有分別，LAMP核酸測試可在攝氏60度至65度恒溫下進行；PCR核酸測試則需在3個溫度之間循環切換多次。所以前者的儀器較輕便，成本較低。但由於LAMP核酸測試以往的靈敏度不及PCR核酸測試，所以其商業化不太成功。博納生物科技和理大的突破之處，正解決了這個短板。博納生物科技有限公司首席執行官陳偉傑稱，在Gold-Poc未取得醫療器械認證下，最初不會以醫院、診所和化驗所為銷售對象。反而食品廠、中央廚房、飛機餐公司、酒店、溫泉旅館、凍肉公司、屠房、畜牧業、寵物業者、環境檢測公司、政府部門等都是其潛在客戶。理大醫療科技及資訊學系講座教授葉社平認為，食品生產商若改用Gold-Poc在現場測試，20分鐘即有結果，可以肯定其食品沒問題後才運出。

該公司還正研發另外兩個型號。其中，Gold-Lab是供化驗所使用，每次可以測試96個樣本。Gold-One是家用版，每次只可測試一個樣本，主要用來測試較高危的HPV病毒。長遠目標是要令Gold-LAMP核酸測試和PCR核酸測試平起平坐，同樣成為檢測細菌和病毒的「金標準」。