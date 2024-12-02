明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

現場快測需求大 包括血糖妊娠指標毒品等

【明報專訊】新冠疫情對醫療和檢測行業的衝擊很大，因以往很少有一種病毒或細菌突然間需要大量的化驗所測試，又持續這麼長時間。在後疫情年代和遙距醫療加速發展下，預料現場快速檢測（Point-of-care Testing, POCT）需求有增無減，因為運送到化驗所測試涉及的時間和成本太高。據BIS Research預測，到2026年現場快速檢測市場規模將達260億美元，主要包括：血糖、凝血、多種傳染病、妊娠指標、心血管疾病、腫瘤和毒品等。

未取醫療器械認證 先攻食品市場

「環型恆溫核酸增幅法」（LAMP）也是在這情形下重新受到重視。LAMP核酸測試最先由日本榮研化學株式會社在1998年研發，2002年就商業推出。由於原理有分別，LAMP核酸測試可在攝氏60度至65度恒溫下進行；PCR核酸測試則需在3個溫度之間循環切換多次。所以前者的儀器較輕便，成本較低。但由於LAMP核酸測試以往的靈敏度不及PCR核酸測試，所以其商業化不太成功。博納生物科技和理大的突破之處，正解決了這個短板。博納生物科技有限公司首席執行官陳偉傑稱，在Gold-Poc未取得醫療器械認證下，最初不會以醫院、診所和化驗所為銷售對象。反而食品廠、中央廚房、飛機餐公司、酒店、溫泉旅館、凍肉公司、屠房、畜牧業、寵物業者、環境檢測公司、政府部門等都是其潛在客戶。理大醫療科技及資訊學系講座教授葉社平認為，食品生產商若改用Gold-Poc在現場測試，20分鐘即有結果，可以肯定其食品沒問題後才運出。

該公司還正研發另外兩個型號。其中，Gold-Lab是供化驗所使用，每次可以測試96個樣本。Gold-One是家用版，每次只可測試一個樣本，主要用來測試較高危的HPV病毒。長遠目標是要令Gold-LAMP核酸測試和PCR核酸測試平起平坐，同樣成為檢測細菌和病毒的「金標準」。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

一簽多行客多稱為聖誕氣氛來港 過夜漢擬花費逾千 不留者：除了商場，沒太多景點
一簽多行客多稱為聖誕氣氛來港 過夜漢擬花費逾千 不留者：除了商場，沒太多景點
東南亞客源復蘇最快 菲客破百萬創紀錄
東南亞客源復蘇最快 菲客破百萬創紀錄
陳茂波：港消費服務表現仍需提升
陳茂波：港消費服務表現仍需提升
詫異公幹超額「再發生」 審計署：公職人員勿以公謀私
詫異公幹超額「再發生」 審計署：公職人員勿以公謀私
與港旅業競爭否 岑浩輝：定位不同 擬與李家超研兩地發揮優勢
與港旅業競爭否 岑浩輝：定位不同 擬與李家超研兩地發揮優勢
民主黨羅健熙莫建成連任正副主席
民主黨羅健熙莫建成連任正副主席
數據過河一年 數字辦收百份參加意向書
數據過河一年 數字辦收百份參加意向書
促訂環保燃油比例目標 航空業倡仿星徵費補貼
促訂環保燃油比例目標 航空業倡仿星徵費補貼
話你知：SAF由廢食油殘餘農作物等製成 可減80%碳排
話你知：SAF由廢食油殘餘農作物等製成 可減80%碳排
4氫燃料試驗項目過關 涵小巴旅巴跨境貨車等
4氫燃料試驗項目過關 涵小巴旅巴跨境貨車等
長洲數十人爭執打鬥 一危殆
長洲數十人爭執打鬥 一危殆
土瓜灣大熊貓「攀越」石屎森林
土瓜灣大熊貓「攀越」石屎森林
社區互助喘口氣 劏房母尋回自己 重拾手工放下鬱結 「一個人也能為阿女創造家」
社區互助喘口氣 劏房母尋回自己 重拾手工放下鬱結 「一個人也能為阿女創造家」
鄰里中心設廚房洗衣房 供劏房戶「閒話家常」
鄰里中心設廚房洗衣房 供劏房戶「閒話家常」
社署擴日間暫託 服務點增至300
社署擴日間暫託 服務點增至300
初創研手提快速核酸測試儀
初創研手提快速核酸測試儀
灣區熱搜：研風力發電裝置 穗港學子揚威國際 尺寸重量功率材料環環打磨 反覆試驗3年
灣區熱搜：研風力發電裝置 穗港學子揚威國際 尺寸重量功率材料環環打磨 反覆試驗3年
灣區熱搜：學校四大發明展奪23金 累計108學生 33港人
灣區熱搜：學校四大發明展奪23金 累計108學生 33港人
【Emily】陸瀚民跑「上馬」讚廁所陣 籲港借鏡 稱只需等一兩分鐘 最欣賞大會傳相快
【Emily】陸瀚民跑「上馬」讚廁所陣 籲港借鏡 稱只需等一兩分鐘 最欣賞大會傳相快
【Emily】救活230人 大愛恩人花園祭79捐器官者
【Emily】救活230人 大愛恩人花園祭79捐器官者
【Emily】腎移植者伙醫生組隊環島行 鼓勵同路人多運動
【Emily】腎移植者伙醫生組隊環島行 鼓勵同路人多運動
【Emily】漫畫講孝 逾8500學生參賽
【Emily】漫畫講孝 逾8500學生參賽
【Emily】80熊貓進駐觀塘「自由空間」任打卡
【Emily】80熊貓進駐觀塘「自由空間」任打卡