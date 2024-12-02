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港聞二

初創研手提快速核酸測試儀

【明報專訊】新冠疫情爆發那3年，令全球對PCR核酸測試的需求和認識大增。但同時亦了解到其限制，包括：儀器售價和測試費用高昂、測試需時較長、儀器體積較大、現場測試不普及等。因應現場快測需求，有本地大學和初創企業就研發出另一種核酸測試儀器，有望明年量產推出。

明報記者 薛偉傑

攝影 李紹昌

博納生物科技有限公司（PocNAT Limited）首席執行官陳偉傑表示，該公司的技術源於理工大學。現時在理大擔任醫療科技及資訊學系講座教授的葉社平及生物醫學工程學系副教授的李銘鴻，2014年已開始利用「環型恆溫核酸增幅法」（LAMP）研製可快測細菌和病毒的手提儀器。

具方便易用成本優勢

2017年，他們研製出本地第一部採用LAMP核酸測試技術的快速檢測儀器原型，可以檢測禽流感病毒。到2020年初，因為新冠疫情爆發，改為研究檢測新冠病毒。2022年，成功研製出另一部LAMP核酸測試儀器原型，30分鐘就有結果，應用於瑪麗醫院急症室，協助分流病人。同年，該公司正式成立，希望將有關技術商業化，葉社平和李銘鴻也成為聯合創辦人。

LAMP核酸測試最先由日本企業1998年提出，但其商業化並不成功。陳偉傑表示，LAMP核酸測試以往的尷尬之處是「兩頭不到岸」，其靈敏度不及「即時逆轉錄─聚合酶鏈式反應」（RT-PCR）核酸測試，測試成本又比抗原快測高得多。不過，LAMP核酸測試的設備體積和成本都比PCR核酸測試小一截。若能將其靈敏度提升至和PCR同級，便大有可為。

LAMP核酸測試以往使用試劑是否變螢光色，來分辨樣本是陽性還是陰性。但由於可能只有幾點變色（幾個細菌或病毒），故有可能檢測不到。該公司改為使用一種金納米粒子試劑是否會產生沉澱物，來分辨樣本是陽性還是陰性。如果將樣本加進試劑後，儀器用光線照射可以穿透，完全檢測不到沉澱物，即陰性。如果用光線照射檢測到有一些沉澱物，則陽性，屏幕上代表該樣本的那條曲線就會上升。這種金納米粒子是該公司申請專利的重要部分。該公司也將這種改良後的LAMP核酸測試稱為Gold-LAMP。

少至1隻細菌 也有95%機率測到

該公司試驗過，只要樣本內有1隻細菌或者4隻新冠病毒，Gold-LAMP核酸測試也有95%機率檢測得到，其靈敏度絕不遜於被稱為「金標準」的PCR核酸測試。在去年4月的「瑞士日內瓦國際發明展」中，Gold-LAMP核酸測試獲頒金獎。該公司的第一款Gold-LAMP核酸測試儀器稱為Gold-Poc。現時，Gold-Poc的原型機已縮小至1公斤重，充一次電至少可用8小時。每次可測試6個樣本，只需20分鐘。至於取樣亦很簡單，可以取體液，或溫泉水、中央空調的水塔水等。如果檢測肉類等有沒有細菌，可用棉花棒掃其表面。原則上，其操作十分簡易，普通人接受5至15分鐘講解，即可操作。現時，本地一個餐飲集團和一間酒店正在試用。

原型機重1公斤 測試需時20分鐘

該公司仍在繼續改良Gold-Poc，希望重量再輕一點，以及每次可測8個樣本，預料明年第二季推出。現時，手提PCR核酸測試儀器每部至少要8萬至10萬元；體積至少比Gold-Poc的原型機大一倍；每次測試通常要40分鐘或以上；而且普遍必須使用濕電，流動性有較大限制。陳偉傑預料，Gold-Poc推出時，至少可以做7種測試，包括：新冠病毒、某些禽流感，以及沙門氏菌、大腸桿菌、金黃葡萄球菌、李斯特菌、退伍軍人桿菌，售價至少比手提的PCR核酸測試儀器低三分之一。

至於每份試劑介乎100多元至數百元，大約是PCR核酸測試收費一半。該公司更計劃未來5年將可檢測的細菌和病毒增至24種。

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