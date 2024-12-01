泄領展供股案提堂 控方：證監經理分一半利潤

被告為30歲梁譜軒（案發為證監會投資產品部經理，現報稱無業）、34歲賴列偉（報稱註冊護士）及35歲張梓健（報稱高級政府律師）。

控方昨向法庭申請押後案件以待進一步調查，包括索取會計師、股票市場專家及電腦專家的專家報告，以及大量銀行紀錄，並透露3名被告藉證監會機密資料買賣期權，賴及張獲利共逾1100萬元，再將一半金額分予梁。

20萬元保釋 明年3月再訊

裁判官批准3名被告保釋，條件包括各自交出20萬元保釋金、不得離港、須交出旅遊證件、須居於報稱地址，以及不得接觸控方證人。

控罪稱，梁譜軒分別與賴列偉及張梓健於2023年1月30日至2月15日期間，一同串謀使梁身為證監會經理，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情况下，無合理辯解或理由而蓄意及故意作出不當行為，即因梁受聘於證監會的關係，從證監會取得有關領展房地產投資信託基金的機密股價敏感資料，向賴及張泄露該機密資料，以便利賴及張使用該機密資料進行衍生工具交易。

根據廉政公署資料，梁案發時是證監會投資產品部經理。該部門負責監管向公眾發售的投資產品，其職員均因工作而可取得股價敏感機密資料。梁分別向賴及張私下泄露機密資料，賴、張二人進而買賣其認沽期權，分別獲利近450萬元及近700萬元。

【案件編號：KTCC2409/24】