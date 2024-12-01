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塱原客入田攝鳥煙頭亂丟 農民促嚴察 坊間現30人以上旅團 漁署：20以下較佳、應先預約

【明報專訊】塱原自然生態公園11月9日開幕，至今3周。記者昨到公園觀察，發現不少遊人違反訪客守則，偏離步道於生態區的田野觀鳥拍攝，有在農業區耕種的農民更反映，公園開幕僅3天已有遊人遺下煙頭導致大批番茄枯萎，促請漁護署監察遊人行為和路徑。記者發現坊間已有旅行社策劃行程遊塱原公園及吃海鮮等，30人或以上即成團。漁護署回覆本報查詢稱，留意到昨有團體到公園，個別訪客曾進入農業區及生態區；為顧及各使用者需要，團體到訪農業區及生態區前應先向署方預約，人數以20或以下的深度遊較合適。

明報記者 曾諾晞

職員見入田未阻 漁署：未發現破壞環境

漁護署早前表示，公園採開放式設計，已訂立訪客守則予遊人遵守，包括規定訪客不得下田野、不可吸煙、不可損壞植物等。記者昨日到場觀察，發現三五成群的觀鳥者帶同攝影器材及腳架等偏離小徑，在生態區的稻田行走拍攝。有職員目擊但未上前阻止。

漁護署昨回覆查詢稱，觀賞野生動物或攝影這些靜態活動，一般不會對公園自然生態構成重大影響，但訪客應以對自然負責任的態度享用公園設施；又說一直密切留意公園使用情况，注意到昨日有團體到訪公園，個別訪客曾入農業及生態區參觀，未有發現破壞區內自然環境。

開幕3天現煙頭 近50棵車厘茄壞死

香港新界本地農協會主席黃七娣2009年起在塱原耕種，如今於公園農業區有逾2萬平方呎田地，種植南瓜、番茄、番薯等。她說，公園開幕後大量遊人到訪導致農作物受污染，憶述開幕後第三天於車厘茄田發現煙頭，不到一周近200棵車厘茄便開始枯萎，最終近50棵車厘茄壞死。她擔心園區開放後遊客漸多，長遠影響收成。她明白遊客對農作物好奇，但希望署方能更嚴謹監察，防止農作物受污染。

有農民稱園區開放帶旺生意

50多歲農民陳先生則樂見園區開放，認為能帶旺生意。他在農業區有近2.3萬平方呎農田，種植蘿蔔、西洋菜、茄子等。他在塱原本有逾15萬平方呎農田，直到政府收地，他搬到園內農業區復耕，農地面積大減，收入只剛夠餬口。他形容公園是「雀仔酒店」，有望吸引人流，稱公園開放後一個早上已有過百元生意，能幫補生計。

（城市保育）

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