調查：近半受訪少數族裔 感薪酬遜同資歷者

浸大及嶺大的研究團隊去年1月至今年6月展開《職場微歧視：香港在職少數族裔的經驗》問卷調查及研究，其中於去年6月至9月，透過非政府組織及網上問卷訪問596名少數族裔，結果顯示57.2%受訪者認同，其求職困難源於族裔，60.7%認為其受聘條件較低。

團隊發現，少數族裔女性比男性更易受歧視，原因之一是有更高比例的女受訪者表示曾遭受基於廣東話水平的歧視。

研究團隊：「微歧視」分微侮辱微貶抑微懲罰

團隊又與59名少數族裔深入訪談，研究顯示他們遭遇的「微歧視」，即日常生活和職場中較隱性的歧視行為，可歸類為「微侮辱」、「微貶抑」和「微懲罰」3類，分別涉及「語帶雙關」的讚美、假設他們低人一等並予以忽視，以及排擠等。

研究團隊成員浸大傳理學院新聞系助理教授張引稱，受訪者過去12個月平均至少經歷一次「微歧視」，其中「被預設工作能力低下」平均有2.63次，「在職場遭受到基於種族的無禮對待」平均2.56次，舉例有南亞裔飲食業從業員表示曾被顧客語帶歧視投訴，要求見她的白人上司，令她感到不受尊重。