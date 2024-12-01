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百年糖水店前年結業 西環源記天后重開

【明報專訊】有169年歷史的西環中式糖水店「源記甜品」前年結業，近日遷往天后重開，前日開始試業，有粉絲昨日專程到新店重嘗舊味。有光顧30年忠實老顧客讚賞其招牌蓮子桑寄生蛋茶味道如昔，亦有顧客稱水準與以往有出入，但仍會支持香港味道，感嘆現在街上主要賣台式糖水，「I really miss that（港式糖水）」。

第四代接手 有舊客讚味道如昔

源記甜品1855年開業，經兩度搬遷後落戶西環正街，前年5月結業。源記前日在社交平台Threads表示，現由第四代傳承傳統手工糖水手藝，在天后重新開業，希望讓市民重拾昔日味道與情懷。

記者昨午約4時到源記天后店觀察，見不少市民在店外駐足看試業告示，亦有人入內光顧。86歲的天后街坊邱婆婆是源記老顧客，過往經常光顧，至今30多年。眾多糖水中，她最愛芝麻糊及蓮子桑寄生蛋茶，有時甚至會在晚上自備湯煲搭的士前往西環買糖水，自言「由後生食到老」。她肉緊道，當知悉源記結業大感可惜，至昨日閒逛發現源記重開，更在她家附近，相當開心，還笑問「點解會開來天后呢？」新店味道沒辜負邱婆婆一番思念，她品嘗蓮子桑寄生蛋茶後大讚新店出品佳，高興地說：「我啱啱飲完茶，如果唔係我會食多一碗芝麻糊！」

不過，亦有舊顧客稱新店出品不如以往。羅氏夫婦經社交平台得知源記重開後，昨專程到新店幫襯。他們說新店的桑寄生茶味道較淡、雞蛋糕不夠鬆軟，但仍會支持源記。羅太說現時流行台式甜品，「想食碗紅豆沙都無」，欣賞店家願意傳承港式味道。

明報記者 顏筱微

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