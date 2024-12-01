見證31年潮流更迭 旺角波鞋店「芝加哥」告別

明報記者 劉思昆

「芝加哥」多年來售賣限量版波鞋，深受年輕人歡迎。店方前日在facebook發帖稱，自1993年3月開業至今，決定明年2月租約期滿後「光榮結業」，並推出優惠，部分品牌照價七折，感謝顧客一直愛戴與支持。不少網民留言嘆不捨，稱到該店買球鞋是「兒時回憶」，亦有稱該店是「大腳八天堂」，日後或難買到合尺寸波鞋。記者昨到訪該店，不少人見店外貼出結業告示，即走入看看。

老闆：年紀大生意差 不覺非常可惜

老闆梁先生說近年經濟不景，舖租貴，收入減，「這幾年經歷咁多事，生意不理想」，加上年紀大身體不好，故決定結業。他說宣布結業後，昨見不少熟客到來。

開業逾30年，被問會否對結業感可惜，梁說「又不是非常（可惜），因已經想了幾年」，最主要是想休息，店內有跟了他20多年的員工，他們知道要結業時亦沒特別反應，「他們亦都知道（會結業），做了那麼久」。

熟客：實體店勝在有得摸

經常光顧的蔡先生說「一年有三四對鞋在這裏買」，該店吸引他是在於「可以睇個款」，網上「無得摸」，所以經常光顧該店，他擁有的籃球鞋大多在這裏買，昨日他花了兩千多元購入兩對。蔡對該店結業感可惜，「香港好似愈來愈少這些鞋店」，特色就是可以讓客人觸摸貨品，「你都想拎上手看」；該店結業後，他說擔心在網上買到假貨，至於未來如何「入貨」，他說「到時要買再想」。