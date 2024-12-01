體育園續壓測 鄧炳強：下周或動員逾萬公僕

散場齊湧同一港鐵站 料非實况

鄧炳強強調，當局為測試園區「最大載荷」，要求參與者全數透過同一港鐵站離場，而此並非現實情况，他預料真實情况下部分觀眾或留下消夜再散去。被問到周邊晚上11時是否仍有餐飲店營業，鄧相信若有餐飲需求，周邊店舖會靈活處理，另散場後觀眾或會到九龍城消費。至於地面交通建設進度，鄧透露現時已在體育園旁推展工程，未來巴士站建成後，會測試使用專列巴士協助疏導散場。

鄧續稱，未來會考慮使用人工智能於體育園活動協助管制人流，並以萬聖節於蘭桂坊設置流動攝錄機為例，結合人工智能分析當中人流集中度與速度，識別人潮「擠塞點」，採取對應人流管理措施。他又強調，當局使用的識別技術不涉特徵識別如人臉辨識等，會保護市民私隱。

另外，警方近日偵破多宗「太空油」案件，鄧炳強稱，政府計劃明年第一季推進立法列「太空油」為毒品，加大刑罰力度以告誡市民危害。他又透露，去年僅8宗吸食「太空油」案件，拘捕9人，檢獲596克；今年首10個月已有90宗，拘捕133人，檢獲8公斤。他透露正與本港大學合作研究利用試紙協助執法。