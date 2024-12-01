指起始租金或減劏房供應 何永賢：恐好事變成壞事

公屋聯會、香港青年會、九龍青年聯席會議及新界青年聯會昨聯合舉辦題為「共譜青年住屋想像」圓桌會議，邀請何永賢等人出席發表意見。何回應傳媒提問時表示，房屋局制訂取締劣質劏房政策時，已就起始租金問題諮詢經濟學者，他們大多認為如業主已額外投入成本，把劏房改建成合規的「簡樸房」，倘設起始租金或令大多數業主放棄經營，引致日後「簡樸房」供應大幅減少，加上相信很難設立一套完全公平及合乎市場要求的起始租金制度，故無意於今次諮詢處理。

業界質疑刑罰重

何稱有「底氣」處理劏房

有劏房經營者質疑，建議違規劏房刑事化最高罰款30萬元及監禁3年是否太重，何強調違規劏房只屬少數，倘順利登記便可繼續出租。她重申今屆政府致力解決房屋問題，加大供應解決市民置業需要，現時立法會有良好治理，大力推動應做的造地建屋項目，未來10年政府已覓足夠土地，可滿足公營房屋單位供應目標，令當局有「底氣」解決劏房問題。

黃碧如建議大學城建青年宿舍

與會不少講者均認為青年人並未為申請公屋「躺平」，並且就如何協助解決他們居住問題提出建議。房委會資助房屋小組主席黃碧如建議政府在北部都會區的牛潭尾大學城及3個「片區」試點附近興建青年宿舍，以及構建推動合租方式的租賃平台，以回應青年的居住需要。

議員倡公屋富戶租金可買資助樓

立法會議員梁文廣表示，房委會稍後收緊公屋富戶政策，可藉此鼓勵較年輕公屋租戶向上流動，考慮設立「公屋富戶儲蓄計劃」，將有關租戶每月繳交額外租金儲起，將來用作購買資助出售房屋。議員周文港表示，為增加較大面積居屋單位在二手市場流轉，以便年輕家庭有更多選擇，建議房委會容許未補地價居屋單位長者業主有條件「大屋換細屋」，以騰出大單位供其他家庭購買。