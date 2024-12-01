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港聞二

年底開騷料小戲法勝Mega Magic 即興互動兼失控更討喜

【明報專訊】Franz Harary將於12月尾至明年初在香港舉行33場魔術表演，他日前到灣仔海濱搭建的舞台視察環境，隨行的排舞師、攝影師、以至白色帳篷內穿上反光背心的工作人員，都隱藏着魔術師的身分，「對我來說，能夠『成功』最大的好處，就是能為我的朋友做事」，Franz打趣道。對於來港表演，Franz預料本地觀眾難取悅，但他還是有兩手準備，「香港觀眾會記得的，或許不是動用大型裝置的表演，而是我與小朋友，用一張紙巾所變的魔術」。

協助拍攝節目花絮及排舞的，是一對來自台灣高雄的魔術師夫妻。丈夫吳宜霖除了拍攝，還身兼魔術師及汽車維修員，因20年前一場魔術表演認識Franz，便一直合作至今。他認為在魔術世界表演的人很多，原創的人卻很少，「例如人體分割魔術，他可以做到把一個人的上半身，接合到另一個人下半身上的效果」。負責排舞的妻子游庭宜亦與Franz合作6年，同時是一名調酒師及魔術師。作為魔術界中少數的女性，游庭宜偏好在魔術中加入中國舞元素，以營造劇場感，「讓觀眾像進入了魔法世界」。

Franz表示，早於1992年來港表演，認為本地觀眾很難取悅，「因為香港太前衛（too hip），什麼都看過了」。

「香港人什麼都看過了」

相比於大型裝置變出的魔法，他認為觀眾會喜歡的，是連結、互動及即興以及一點點令場面「失控」的可能，「例如Taylor Swift有次在滂沱大雨下開演唱會，觀眾很喜歡，因為他們一同經歷突如其來的事，並因而連結」。他預料香港觀眾會記得的，或許不是他的「Mega Magic」，而是他用紙巾與觀眾所變的魔術，「只是我不能用厠紙來賣廣告吧！」

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