首赴內地高教展 中大深圳：下年收10文憑試港生

施俊輝：內地學習難得 清華讚港生優秀

國家教育部港澳台事務辦公室副主任舒剛波及教育局副局長施俊輝出席開幕禮。施俊輝致辭時說，自己曾在內地高校完成學位課程，在內地學習是非常難得的經歷，鼓勵學生與內地同學一同學習。他說截至2024/25學年，累計逾2.2萬名本港學生經「文憑試收生計劃」獲內地高等院校錄取，至下學年參與計劃的內地高校將增至145所。

展覽首日人流不少，部分熱門院校如清華大學及香港中文大學（深圳）的攤位都見人群聚集。香港中文大學（深圳）下學年參與「文憑試收生計劃」招收港生。該校港澳台招生組職員李小姐說香港學生非常優秀，故開通渠道吸納青年人才。

清華大學招生辦公室境外招生高級主任邱韻說，往年清華錄取港生都是學術優秀、有使命感、有領導能力的年輕人，希望培養他們成為愛國愛港、立志促進香港與內地密切交流的優秀人才。

家長稱留學拓視野 有稱競爭大選港校

畢業於內地中山大學的謝女士與念中六的兒子到場，她說支持兒子到內地升學。她認為內地院校資源豐富，有助開拓視野，「你認為好唔OK嘅（內地）大學，內地學生是要爭破頭才可以入讀」，相信內地大學有一定學術水平。有家長則首選讓兒子在本港升學，中六生家長黎女士得知清華、北大等著名院校的「文憑試收生計劃」名額只有約10人，認為競爭激烈，稱兒子習慣在港學習，會首選在港升學。