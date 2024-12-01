3賊闖中環手袋店 掠66愛馬仕值千萬

昨早7時許，警方接獲皇后大道中16號新世界大廈保安報案，指大廈一店舖玻璃門被破壞，懷疑遭爆竊。店舖經點算後，發現損失66個共約值1000萬元的手袋。警方調查發現3名男子曾進入店內搜掠，其後登上私家車逃去。3人案發時戴帽及口罩。案件列作爆竊，交中區警區重案組第二隊跟進。

5分鐘完事 寄賣手袋將全額賠

閉路電視片段所見，3賊帶同手推車、大布袋及工具到場，先以硬物撞破店舖兩道玻璃門，闖入後，一人負責撬開陳列櫃，另兩人迅速將櫃內手袋放入大布袋，過程不足5分鐘。事後現場凌亂，玻璃門碎片及工具遺留地上。

GINZA XIAOMA發言人趙先生向本報稱，店舖出售新品或中古愛馬仕手袋，亦提供寄賣服務，店內原存放及陳列約400個手袋，竊賊5分鐘內掠去67個，其中一個在後樓梯尋回，估計賊黨逃走時遺下。趙說今次損失的手袋款式包括25厘米和30厘米的Birkin，以及25厘米和28厘米的Kelly，部分由客人寄賣，將盡快聯絡客戶，並根據寄賣合約全額賠償。