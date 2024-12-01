建築廢料高空擲 地盤分判商被炒 事涉居屋 房署問責承建商

承建商須交報告 再訓練雜工安全

有傳媒取得約長1分20秒片段，可見有建築廢料從涉事大廈窗戶墜下，包括卡板、磚頭等不停跌落地盤內地面，塵土飛揚，其間有行人經過地盤附近行人路。

房署回覆稱，有關地盤為房委會安達臣道石礦場R2-8用地公營房屋項目，正做上蓋工程，前日早上已派員到場了解。署方表示對總承建商從高處棄置建築廢料此等惡劣手法絕不容忍，管理層已立即面見及責成總承建商制止涉事行為。房署又表示，總承建商已要求各分判商須將大樓各樓層垃圾暫時寄存於每層指定單位內，不排除有工人不聽指示，為求省時省力，擅自將垃圾從高處扔下。總承建商已即時解僱相關分判商，並向勞工處及警方報案。

房署表示已責成總承建商安排所有雜工重新接受工地整理的安全訓練，並會檢視其他房委會地盤類似工序，已要求涉事總承建商提交詳細調查報告及加強工地管理措施，稍後根據調查結果採取適當處分。署方重申任何人從地盤高處拋下物件，會對他人安全造成嚴重威脅。

稱罕見 業界：顯管理漏洞

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇稱今次情况極為罕見，形容是「匪夷所思」及「好恐怖」。他說近日大風，若建築廢料擊中附近行人或車輛，後果不堪設想；事件反映地盤管理出現極大漏洞，總承建商責無旁貸。他表示一般來說，地盤設有垃圾槽讓工人丟棄建築廢料，當工程接近交樓階段，會拆除垃圾槽，工人應用升降機將廢料運至地面處理。

翻查資料，安麗苑共有3座大廈共1380伙，預計今年至明年建成。該屋苑於「居屋2023」推售，單位已於今年5月底售罄。