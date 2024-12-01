輸入熟練技工將定最低工資 孫玉菡：工種清單明年中公布

孫：參考工資中位數 林振昇：應維持按中位數

勞福局上月公布「2023年人力推算」報告，推算2028年本港將欠約6萬名熟練技工，佔業界約13%至14%。孫玉菡在有線新聞節目《有理有得傾》解釋，熟練技工短缺主要由於本地技工年紀偏高，現時中位數是50歲，故考慮透過輸入外勞彌補部分差額，餘下則要安排退休本地工人繼續工作，或吸引年輕人入行。

清單涵城市運作高端產業 未必納司機

孫玉菡說，熟練技工清單涵蓋兩大類別，包括有關城市運作的如水電及電梯技工，以及與經濟發展有關的如高端製造業中，無修讀大學課程、但熟悉編程或人工智能者；聘請相關外勞的公司毋須先經本地招聘。按政府定義，司機為熟練技工之一，孫稱初步清單未必涵蓋一般司機，原因是公共小巴及旅遊巴已有特別行業計劃輸入外勞，但不排除因某特別類別短缺而考慮輸入。

林振昇建議政府以工資中位數輸入熟練技工，否則工資太低或造成「廉價勞工」。他又建議分階段審批，若輸入熟練技工對本地勞工構成影響，便可收緊。有創科背景的選委界議員吳傑莊說，科技界欠缺大量人手，加上本港生活成本高，僱主不介意以高價「搶人才」；而工種可按項目規模計算薪酬，並不一定按傳統月薪計算。

領綜援做義工 暫不包關愛隊

另外，社署明年10月起推行要求合資格失業健全綜援受助人每周最少參與無償工作一小時。孫玉菡說，受助人在新計劃下或到社區中心做清潔、協助人群管理和物資派送等，相信可增加其重投職場意願，現階段無考慮要求他們參加關愛隊義工，認為關愛隊是讓有能者付出個人時間及資源幫助社區，但不排除日後兩者可連結。

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