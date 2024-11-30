【Emily】麻雀按年減8.6% 屯門數量最多

觀鳥會：新樓設計乏築巢空間

觀鳥會助理教育經理余暢恒解釋，以前唐樓外牆有凹凸、騎樓、通風槽位置，新起嘅高樓大廈同舊區重建多數都冇雀鳥站立或築巢嘅空間，可能因而影響麻雀數量。

呢次係觀鳥會自2016年第9次做麻雀普查，今年5月用咗兩個星期，安排超過250個義務普查員喺早上時分，按照劃分好嘅86條約1公里路線點算麻雀數量，再按比例推算全港有幾多隻。

普查發現，18區入面以屯門麻雀最多，平均每條路線有90隻；其次係沙田同深水埗。如果用土地用途劃分，最多麻雀聚集依次係住宅區、鄉村區、康樂休憩區。住宅區推算有6.6萬隻麻雀，佔全港近三成。

普查仲發現喺79個已記錄嘅麻雀鳥巢當中，有超過三成係位於排水或排氣口。余暢恒解釋排水口嘅位置比較隱蔽，所以麻雀鍾意喺呢啲地點築巢保護幼鳥。佢話呢啲城市構築物係重要嘅城市生境，為雀鳥提供棲息繁殖地。