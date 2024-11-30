病人染退伍軍人症亡 疑聯合醫院內感染

【明報專訊】有長期病患的75歲男病人疑在留醫聯合醫院期間感染退伍軍人病，周一（25日）去世。衛生防護中心即時要求醫院停止死者曾留醫的內科及老人科病房供水，供水系統要緊急消毒，並正追蹤病人接觸者，包括對病房職員和住院病人作醫學監察。
佛山旅行團感染群組增1人
另外，「周遊假期」佛山旅行團早前出現退伍軍人症群組，繼4人確診感染，防護中昨公布新增一名70歲有長期病患的女病人，她本月15日至17日參加同一旅行社舉辦的佛山旅行團。初步調查顯示，她和先前4宗個案的行程和入住的酒店相同，相信是在外遊期間受感染。據悉有關酒店為南海區獅山鎮的美豪酒店。防護中心呼籲曾於本月7至17日參加周遊假期舉辦的4個旅行團（團號均是BG-EAL03）到過佛山的人盡快聯絡中心，以接受健康評估和醫學監察。
至於聯合醫院個案，涉事病人於10月5日開始留醫，10月9日轉往靈實醫院，本月12日再入住聯合醫院，至23日出現血氧飽和度下降和肺炎，其後情况轉差，周一去世；其痰液樣本經化驗後證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型脫氧核糖核酸呈陽性反應。由於病人在整個潛伏期一直留醫聯合醫院，初步懷疑屬院內感染個案。聯合醫院表示病人感染源頭仍在調查。