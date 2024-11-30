病人染退伍軍人症亡 疑聯合醫院內感染

佛山旅行團感染群組增1人

另外，「周遊假期」佛山旅行團早前出現退伍軍人症群組，繼4人確診感染，防護中昨公布新增一名70歲有長期病患的女病人，她本月15日至17日參加同一旅行社舉辦的佛山旅行團。初步調查顯示，她和先前4宗個案的行程和入住的酒店相同，相信是在外遊期間受感染。據悉有關酒店為南海區獅山鎮的美豪酒店。防護中心呼籲曾於本月7至17日參加周遊假期舉辦的4個旅行團（團號均是BG-EAL03）到過佛山的人盡快聯絡中心，以接受健康評估和醫學監察。

至於聯合醫院個案，涉事病人於10月5日開始留醫，10月9日轉往靈實醫院，本月12日再入住聯合醫院，至23日出現血氧飽和度下降和肺炎，其後情况轉差，周一去世；其痰液樣本經化驗後證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型脫氧核糖核酸呈陽性反應。由於病人在整個潛伏期一直留醫聯合醫院，初步懷疑屬院內感染個案。聯合醫院表示病人感染源頭仍在調查。