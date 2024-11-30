97年寶勒巷K場縱火逃犯落網 當年釀17死 公安交回控謀殺

昨押帶返現場重組案情 今提堂

昨晚9時許，陳惠良被黑布蒙頭、鎖上手銬及腰纏鐵鏈，由探員押返寶勒巷現場重組案情，他中等身材，小腹隆起，回答在場探員提問，探員解開其手銬，他指出當年落車後乘升降機登樓，並示範取出藏於外套的膠樽擲落地，疑是模擬當年投擲汽油彈情况。整個重組案情過程約10分鐘。

一人仍在逃 警懸紅40萬通緝

有組織罪案及三合會調查科（O記）警司林啟初稱，案發於1997年1月25日凌晨約4時，寶勒巷Top One卡拉OK被至少兩人投擲汽油彈起火，造成17死13傷；調查發現，兩個黑幫於案發前數天於上址結怨。案件有5人先後被控謀殺等罪，包括主腦、策劃及執行人，其中4人謀殺罪成判囚終身，另一人誤殺罪成，判監11年。

林稱，警方多年來一直追查其餘涉案者，並懸賞通緝。警方周三（27日）收到內地公安通報，指截獲該案現年52歲的疑犯，經確認身分，該疑犯翌日被安排經深圳灣口岸回港，隨即被警方拘捕。警方表示，被捕人案發時25歲，有證據顯示他於該案有重大參與程度，將落案起訴他謀殺罪。至於另一在逃者、現年47歲的陳福清仍未落網，警方已懸紅40萬通緝他。警方強調，調查不會受時間或地域限制，由於仍有疑犯在逃，因此不便透露內地執法細節，重申警方有多種方法確認被捕人身分，包括指模。

涉黑幫糾紛 擲汽油彈報復

4人謀殺囚終身 一人誤殺判11年

這宗是本港歷來最多死傷的縱火及謀殺案，造成15名顧客及兩名卡拉OK員工死亡。警方當年先後拘捕10多人，涉嫌謀殺、縱火、毆打等罪，其中9人轉為污點證人。李家豪、鄭偉成、董勝飛及柳應達於案發同年被控謀殺，經審訊後，李、董、柳被裁定謀殺罪成，判囚終身；鄭誤殺罪成，判囚11年。案件主謀、花名「上帝」的蔡錦輝2008年12月在深圳落網，其後交香港警方拘捕，2010年被裁定謀殺罪成，判囚終身。翻查資料，有新義安背景的蔡錦輝與董勝飛等人被指在卡拉OK調戲少女，遭和勝和「睇場」圍毆，眾人曾「班馬」毆打睇場不果，有人轉而向卡拉OK擲汽油彈報復。

消防設備疏忽監管 促成K場條例

死因庭曾就事件展開研訊，裁定死者死於非法殺人。死因裁判官當時批評消防處疏忽監管安裝消防設備的承辦商，涉事卡拉OK逾八成花灑無法灑水，亦未有關閉防煙門。政府其後通過《卡拉OK場所條例》，規定卡拉OK場所要領牌，必須符合指定消防、樓宇、公眾安全及衛生規定。