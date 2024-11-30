自言不牽涉初選 官質疑《蘋果》曾辦論壇 黎：知悉進行，不知參選人動向

辯方昨日展示陳梓華2020年2月向黎傳送的信息，稱朱凱廸、「立場姐姐」何桂藍、黃之鋒、張崑陽、羅冠聰和岑敖暉均不受初選約束。黎於庭上稱，他不認識朱凱廸及何桂藍，與羅冠聰和岑敖暉僅在見面時會打招呼、並不熟悉，但他認識黃之鋒和張崑陽。

陳梓華發信息

提及6人不受初選約束

黎又稱自己從沒牽涉初選，亦無注意初選；法官李運騰質疑當時《蘋果》大量報道初選，更曾舉辦初選論壇，黎怎能說無注意初選。黎解釋，他知悉初選在進行，但不知道參選人動向，並指他不曾向陳問及初選，但陳或許想突顯自己參與其中，才出乎意料地提起初選。

此外黎補充，他於台北陽明山會面中沒談及初選，亦無表示希望劉祖廸參加立法會選舉，因為知道劉居於倫敦。法官杜麗冰關注，劉身在英國如何領導勇武派？黎解釋，他希望劉利用其影響力平息社運中的暴力情况，而非領導勇武派。

稱盼攬炒巴做精神領袖

非領導勇武派

法官李運騰進一步問及黎智英冀劉祖廸擔當的角色。黎說希望劉藉其「精神領袖」身分，促成勇武派組建領袖團隊。法官李素蘭聞言問，精神領袖是否具宗教意味？黎說精神領袖這概念可能被濫用，重申劉影響力很大。

辯方另展示黎同年5月21日向陳梓華轉發的信息，提及「逆權運動年輕人陣營」想與台灣行政院時任政務委員唐鳳和中華文化協會聯絡。黎於庭上指，陳想與唐鳳見面，故他將其秘書與時任《台蘋》社長陳裕鑫的信息轉發陳。黎又指，唐鳳因研發出阻止新冠疫情蔓延的軟件而轟動一時。

法官李運騰詢問，假設陳對疫情不感興趣，他會出於什麼原因想接觸唐鳳？黎稱「可能他（陳）想見當時的傳奇人物」，並稱唐鳳是科技天才，但與示威或政治運動扯不上關係，中華文化協會亦非政治組織。

（黎智英案）