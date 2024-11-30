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港聞

港聞二

黎智英認盼美制裁中國阻國安法生效 立法前陳梓華發訊稱擔心 官：倘非港獨分子何需「謹慎」？

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第99日審訊，黎就《港區國安法》實施前的事件作供，其間承認當時希望美國時任總統特朗普制裁中國，稱制裁是阻止《國安法》實施的方式。另據辯方展示資料，從犯證人陳梓華曾向黎發信息稱《國安法》針對勇武、港獨分子和煽惑群眾的人，着黎「務必謹慎」；法官杜麗冰關注，既然黎自認不屬上述3類人，何不跟陳說《國安法》不適用於自己？黎聞言質疑杜官「將說話強加於我口」（見表）。

辯方昨日主要圍繞《港區國安法》實施前黎智英與陳梓華的來往提問。辯方展示的WhatsApp信息提到，2020年5月21日黎向陳梓華傳送「香港01」報道〈人大今晚公布「港版國安法」〉，稱「X街打到嚟喇」。當時陳梓華回覆，他「唯一擔心」黎智英和民主黨創黨主席李柱銘及他們家人的安全，謂《國安法》主要針對境內勇武人士、港獨分子和煽惑群眾的人，「你務必謹慎」。黎回應「我們都不要擔心自身安全吧」，一旦出來抗爭，就要預備戰鬥到最後。

官：無論如何都繼續所做的事？

黎：堅持留港面對國安法

3名主審法官就上述信息向黎發問。法官李運騰提出，既然黎不是勇武人士或港獨分子，為何陳梓華覺得黎需要保持謹慎？黎說不知道。法官李素蘭追問，黎是否陳所指煽惑群眾的人？黎稱沒考慮這一點，自言「不太重視他（陳）的說話」。

法官杜麗冰則問，黎何不直接向陳梓華道明《國安法》「不適用於我」？黎答「因為我的思考方式跟你不同，你現在是將說話強加於我口」。法官李運騰再問，黎是否無論如何都會繼續做所做的事？黎稱會堅持留在香港面對《國安法》。

此外，辯方展示資料提及，同年5月28日黎和陳梓華再次在WhatsApp討論《國安法》，其間黎提到「More draconian sanctions are coming from Trump, hopefully this weekend.（希望特朗普在本周末實施更嚴厲制裁）」。黎接受辯方主問時承認，他在信息所指的制裁對象為中國，又稱制裁是阻止《國安法》實施的方式。法官李運騰追問黎是否希望制裁「宜早不宜遲」；黎同意。

壹傳媒大樓晤陳談國安法

另一方面黎供稱，2020年6月16日中午他在壹傳媒大樓貴賓室跟陳梓華午餐會面，為兩人第六次、亦是最後一次會面。黎提到，陳「對記者非常敏感」，遂安排陳在後門進入大樓。就會面內容，黎稱有跟陳討論《國安法》，承認在會面期間形容法例「雷聲大雨點小」，但無提及制裁。

指攬炒巴在英 非「有效領袖」

黎又提及，他在會上跟陳梓華談及「攬炒巴」劉祖廸在英國受襲一事；他另向陳指出，劉不是「有效的領袖」，因當時示威者在香港對抗警暴，劉卻身處英國。法官李運騰指出，黎早前供稱不視劉為領袖（見另稿），為何突然在會面中談論劉的領導能力？黎解釋有關話題是由陳帶出。審訊下周一（12月2日）續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權罪 蘋果日報 港區國安法 黎智英案

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