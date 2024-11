黎智英認盼美制裁中國阻國安法生效 立法前陳梓華發訊稱擔心 官：倘非港獨分子何需「謹慎」？

辯方昨日主要圍繞《港區國安法》實施前黎智英與陳梓華的來往提問。辯方展示的WhatsApp信息提到,2020年5月21日黎向陳梓華傳送「香港01」報道〈人大今晚公布「港版國安法」〉,稱「X街打到嚟喇」。當時陳梓華回覆,他「唯一擔心」黎智英和民主黨創黨主席李柱銘及他們家人的安全,謂《國安法》主要針對境內勇武人士、港獨分子和煽惑群眾的人,「你務必謹慎」。黎回應「我們都不要擔心自身安全吧」,一旦出來抗爭,就要預備戰鬥到最後。

官:無論如何都繼續所做的事?

黎:堅持留港面對國安法

3名主審法官就上述信息向黎發問。法官李運騰提出,既然黎不是勇武人士或港獨分子,為何陳梓華覺得黎需要保持謹慎?黎說不知道。法官李素蘭追問,黎是否陳所指煽惑群眾的人?黎稱沒考慮這一點,自言「不太重視他(陳)的說話」。

法官杜麗冰則問,黎何不直接向陳梓華道明《國安法》「不適用於我」?黎答「因為我的思考方式跟你不同,你現在是將說話強加於我口」。法官李運騰再問,黎是否無論如何都會繼續做所做的事?黎稱會堅持留在香港面對《國安法》。

此外,辯方展示資料提及,同年5月28日黎和陳梓華再次在WhatsApp討論《國安法》,其間黎提到「More draconian sanctions are coming from Trump, hopefully this weekend.(希望特朗普在本周末實施更嚴厲制裁)」。黎接受辯方主問時承認,他在信息所指的制裁對象為中國,又稱制裁是阻止《國安法》實施的方式。法官李運騰追問黎是否希望制裁「宜早不宜遲」;黎同意。

壹傳媒大樓晤陳談國安法

另一方面黎供稱,2020年6月16日中午他在壹傳媒大樓貴賓室跟陳梓華午餐會面,為兩人第六次、亦是最後一次會面。黎提到,陳「對記者非常敏感」,遂安排陳在後門進入大樓。就會面內容,黎稱有跟陳討論《國安法》,承認在會面期間形容法例「雷聲大雨點小」,但無提及制裁。

指攬炒巴在英 非「有效領袖」

黎又提及,他在會上跟陳梓華談及「攬炒巴」劉祖廸在英國受襲一事;他另向陳指出,劉不是「有效的領袖」,因當時示威者在香港對抗警暴,劉卻身處英國。法官李運騰指出,黎早前供稱不視劉為領袖(見另稿),為何突然在會面中談論劉的領導能力?黎解釋有關話題是由陳帶出。審訊下周一(12月2日)續。

【案件編號:HCCC 51/22】

明報記者

(黎智英案)