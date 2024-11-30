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港聞二

大埔3屍案 被告囚15年

【明報專訊】六旬漢懷疑女友有外遇，又疑不堪她長期言語侮辱，在大埔劏房斬傷對方三母女和縱火致3死，他否認3項謀殺罪及一項有意圖而縱火罪，陪審團裁定3項謀殺罪不成立，3項誤殺及縱火則罪成。法官張慧玲昨在高等法院判被告就4罪共入獄15年，指3名事主遭被告斬至身體嚴重受傷，仍在生時置身於火場，吸入大量濃煙，斥被告殺人手法卑劣和「極度殘忍」。被告聞判時一直低頭。

被告姚委祥（現年65歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。被告原擬承認誤殺罪，不獲控方接納。陪審團早前大比數裁定被告3項謀殺罪不成立、3項誤殺罪成，接納他案發時被「激怒」（provocation）；縱火罪則一致裁定罪成。

官斥極度殘忍 激怒程度不算極端

法官接納控方所指，兩名女童並非意外致死或遭無意殺死，反駁辯方稱被告將誤殺意圖由溫菊芳轉移至二人的說法，認為不應套用在縱火罪。法官解釋，二人身上分別有36處和6處刀傷，很難接受被告在斬溫118刀時無為意傷及兩女，尤其被告警誡下說三母女曾緊抱一起，以及他不下一次稱打算4人同歸於盡。

法官提到溫激怒被告的程度不算輕微，惟未至於極端，觀乎三母女傷勢，她們必定承受劇痛，被告更點火使她們吸入大量濃煙，比案例中事主窒息致死的犯案手法「更嚴重、更差劣」，形容「極度殘忍」。法官並稱被告犯案後流露真誠悔意，受損財物有限和他無使用助燃劑，且無證據顯示本案有預謀。

稱此類罪有「無限」判刑因素

法官引述上訴庭案例稱，因激怒而殺人並牽涉家庭情况並非必定要採納3至9年的判刑範圍，終院亦表明此類罪行有「無限」判刑因素。控方呈上Liu Kwai Wing一案，法官稱該案被告為尋仇指示三合會成員於繁忙購物區一商店縱火，導致一人死亡兩人受傷，其中一傷者永久毁容，案中主謀和共犯的誤殺罪皆以監禁24年為量刑起點。法官認為該案與本案有不同之處，以24年為量刑起點不合適。

法官稱，判刑時要考慮罪行性質、手法等，就3項誤殺罪皆以監禁12年為量刑期起點，被告開審前已表示擬基於激怒承認誤殺溫，獲減刑3年，涉及兩名女童的兩罪各給予一年減刑，辯方提出「非法殺死」（unlawful killing）的認罪基礎與陪審團裁決不同。

就縱火一罪，廖曾向鄰居表示不出火場，要留下陪母親，可見她當時面對的困境，她亦較母親和胞姊吸入較多一氧化碳。法官考慮火勢對他人性命安全的風險，而3人最終喪生，以監禁15年為起點，被告不認罪無減刑折扣，再基於總量刑原則，4罪判被告囚15年。

【案件編號：HCCC 163/23】

相關字詞﹕高等法院 有意圖而縱火罪 誤殺罪 情殺 大埔

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