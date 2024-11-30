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港聞二

涉藉機密供股消息賺千萬 證監經理護士政府律師被控

【明報專訊】證監會時任經理涉嫌向兩友人包括醫管局護士和律政司律師預先披露領展供股計劃，友人藉此買賣期權獲利共逾1100萬元，並向泄密的證監經理分錢。3人涉嫌串謀觸犯公職人員行為失當罪，被廉署起訴。3人已獲廉署准予保釋，案件今日在觀塘裁判法院提訊。

控串謀公職失當 經理泄料予友買期權

被告包括30歲證監會投資產品部時任經理梁譜軒、34歲醫院管理局註冊護士賴列偉及35歲律政司高級政府律師張梓健，3人是朋友。案件源於證監會內部調查揭發梁譜軒的懷疑不當行為，個案其後轉介廉署並聯合刑事調查。梁譜軒及賴列偉被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪名，違反《普通法》及《刑事罪行條例》第159A條；梁譜軒亦與張梓健另被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪名。

廉署指出，梁譜軒案發時任職的證監會投資產品部，負責監管向公眾發售的投資產品，其職員均因工作而可取得股價敏感機密資料。領展去年3月底前計劃供股，向證監會投資產品部一個小組呈交相關股價敏感機密資料，包括供股計劃時間表及認購價等。

梁譜軒雖隸屬投資產品部，但並非該小組成員，他去年1月30日至2月15日期間藉公職獲取領展供股的股價敏感機密資料，並分別向賴列偉及張梓健私下泄露，賴、張進而買賣其認沽期權，分別獲利近450萬及近700萬元，其後各自將部分利潤分予梁譜軒。

證監發現後偕廉署查 另研違證券例否

證監會指出，在發現有人涉嫌取得及不當使用機密資料後，隨即內部追查，繼而展開是次聯合調查。證監會已解僱該名前職員，並正在研究當中是否有人可能違反《證券及期貨條例》。

領展在2023年2月10日收市後公布「五供一」供股集資，在下一個交易日股價收市大跌12.8%。

律政司發言人稱案件已進入司法程序不會進一步評論，強調屬個別事件，該人被起訴原因不涉律政司工作，早前已停職。

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