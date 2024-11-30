涉藉機密供股消息賺千萬 證監經理護士政府律師被控

控串謀公職失當 經理泄料予友買期權

被告包括30歲證監會投資產品部時任經理梁譜軒、34歲醫院管理局註冊護士賴列偉及35歲律政司高級政府律師張梓健，3人是朋友。案件源於證監會內部調查揭發梁譜軒的懷疑不當行為，個案其後轉介廉署並聯合刑事調查。梁譜軒及賴列偉被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪名，違反《普通法》及《刑事罪行條例》第159A條；梁譜軒亦與張梓健另被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪名。

廉署指出，梁譜軒案發時任職的證監會投資產品部，負責監管向公眾發售的投資產品，其職員均因工作而可取得股價敏感機密資料。領展去年3月底前計劃供股，向證監會投資產品部一個小組呈交相關股價敏感機密資料，包括供股計劃時間表及認購價等。

梁譜軒雖隸屬投資產品部，但並非該小組成員，他去年1月30日至2月15日期間藉公職獲取領展供股的股價敏感機密資料，並分別向賴列偉及張梓健私下泄露，賴、張進而買賣其認沽期權，分別獲利近450萬及近700萬元，其後各自將部分利潤分予梁譜軒。

證監發現後偕廉署查 另研違證券例否

證監會指出，在發現有人涉嫌取得及不當使用機密資料後，隨即內部追查，繼而展開是次聯合調查。證監會已解僱該名前職員，並正在研究當中是否有人可能違反《證券及期貨條例》。

領展在2023年2月10日收市後公布「五供一」供股集資，在下一個交易日股價收市大跌12.8%。

律政司發言人稱案件已進入司法程序不會進一步評論，強調屬個別事件，該人被起訴原因不涉律政司工作，早前已停職。