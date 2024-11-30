料票價將降 機管局：三跑航班10年後加至目標升降量

【明報專訊】機場三跑道系統前日（28日）起正式啟用。機管局機場運作執行總監姚兆聰昨稱，3條跑道共同運作後，每小時航班升降量將逐步增加，由現時每小時69班，升至10年後每小時102班，做到「40幾秒一班飛機升降」，預料機票價格會隨之下降。國泰航空表示，隨着三跑投入服務，航班得以增加，市場供需失衡亦可緩解，現時短途航班票價已全面回復正常水平，大部分長途航班票價亦較去年回落逾兩成。
姚兆聰昨日出席港台《千禧年代》時表示，考慮到安全因素，三跑落成後不會立即提升每小時航班升降量至102班，而是每年開放數個航班時刻，尤其是高峰時段如早上和晚上。姚稱航班時刻是「珍貴資源」，倘一下子開放，未來將失去增長空間。他說，現時目標於明年達至每小時75班升降，又形容「香港人好幸福，航班多到唔相信」。
稱航班時刻「珍貴資源」
一下子開放失增長空間
國泰回覆本報查詢稱，三跑能大幅提升機場處理客貨運航班的能力，今年已公布18個新航點，明年亦將復辦海得拉巴航線及推出全新美國達拉斯航線。香港航空表示，早前已宣布今年票價按年下跌約兩成，如今三跑落成，將因應市場情况調整票價。
大灣區航空則表示，機票定價取決於多個因素，如市場需求、航班供應及營運成本，由於市場競爭激烈，將以「具競爭力的票價」為客戶提供服務；又指安徽省黃山、日本仙台及湖北省宜昌的定期航班將在下月服務，已向波音訂購15架737-9客機，預料明年第二季開始接收首兩架。