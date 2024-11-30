料票價將降 機管局：三跑航班10年後加至目標升降量

姚兆聰昨日出席港台《千禧年代》時表示，考慮到安全因素，三跑落成後不會立即提升每小時航班升降量至102班，而是每年開放數個航班時刻，尤其是高峰時段如早上和晚上。姚稱航班時刻是「珍貴資源」，倘一下子開放，未來將失去增長空間。他說，現時目標於明年達至每小時75班升降，又形容「香港人好幸福，航班多到唔相信」。

稱航班時刻「珍貴資源」

一下子開放失增長空間

國泰回覆本報查詢稱，三跑能大幅提升機場處理客貨運航班的能力，今年已公布18個新航點，明年亦將復辦海得拉巴航線及推出全新美國達拉斯航線。香港航空表示，早前已宣布今年票價按年下跌約兩成，如今三跑落成，將因應市場情况調整票價。

大灣區航空則表示，機票定價取決於多個因素，如市場需求、航班供應及營運成本，由於市場競爭激烈，將以「具競爭力的票價」為客戶提供服務；又指安徽省黃山、日本仙台及湖北省宜昌的定期航班將在下月服務，已向波音訂購15架737-9客機，預料明年第二季開始接收首兩架。