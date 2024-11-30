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直通巴擬增班次 港鐵同為內地客推優惠

【明報專訊】深圳居民赴港「一簽多行」恢復推行，運輸及物流局長林世雄昨在facebook發文稱，已要求運輸署與各交通營辦商緊密聯繫，準備深圳灣、落馬洲及香園圍主要陸路口岸的交通配套。香港非專利巴士聯會主席蔡順基稱，直通巴士服務會加強，其中經營來往兩地直通巴的永東巴士將增班次配合。旅發局亦稱3間直巴公司及港鐵將為內地旅客提供優惠。

旅發局表示，12月9日至明年2月28日永東直巴、環島中港通及中旅巴士將為深圳旅客提供九五折車票優惠，涵蓋廣東省往本港路線；港鐵下月9日起為深圳北或福田赴港的深圳旅客，提供10元人民幣高鐵票價優惠，以及西九龍站免稅品店購物和圓方商場餐飲優惠。

林世雄提港鐵留意人流

林世雄亦稱，已提醒港鐵留意高鐵及東鐵線人流，盡量完善安排以滿足乘客出行需要。港鐵回覆稱會就相關政策與持份者緊密溝通，配合安排。

蔡順基稱，據其了解目前直通巴路線多為通往深圳灣、皇崗及蓮塘口岸3個關口，撇除24小時服務的皇崗口岸，業界會就深圳灣口岸將晚間服務時間「適量延後」，惟行內暫未定出具體延後至何時，但不少路線如由油尖旺等出發的市區路線，或可加至20分鐘一班。他又說有與運輸署緊密溝通，會以提升運力為首要目標，以免大量旅客「囤積」。

經營直通巴的冠忠巴士公司表示會增加班次及延長服務時間，其中來回市區、機場及迪士尼樂園至深圳灣口岸，周日起會加密到10至20分鐘一班，港島線會延長服務時間多60至90分鐘。

城巴下月起亦會加強深圳灣及香園圍兩個陸路口岸B3X（來往屯門）及B7（來往上水）號線服務，並預留額外資源按需要加強服務。

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