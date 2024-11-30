明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

一簽多行明恢復 擴至非戶籍居民 政府稱合資格簽注者破千萬 黃家和料12月餐飲生意升兩成

【明報專訊】國家出入境管理局宣布恢復深圳居民到港「一簽多行」，12月1日起可於一年內無限次來往本港，每次逗留最多7天，並涵蓋持居住證的非戶籍居民。旅遊業議會估計措施有效提升大灣區居民即興來港的意欲，聖誕傳統旅遊旺季期間，深圳訪港旅客將增長逾一成；零售、餐飲業界亦稱有助帶動生意，香港餐飲聯業協會長黃家和估計12月餐飲業生意額較去年及前年可升兩成。接駁口岸的港鐵及直通巴亦紛紛推出優惠吸客（見另稿）。

國家出入境管理局昨稱，經國務院核准，12月1日起持深圳市戶籍居民及持居住證的非戶籍居民，可申請赴港的「一簽多行」簽注，同時不再受理赴港「一周一行」簽注申請，而已簽發的「一周一行」於簽注有效期內可繼續使用。特區政府昨稱，措施擴展令合資格獲「一簽多行」簽注的深圳居民將增至過千萬。該局同時宣布珠海市戶籍居民明年起可申請赴澳門的「一周一行」簽注，持橫琴粵澳深度合作區戶籍及居住證的居民，則可申請赴澳「一簽多行」簽注。

李家超：謝中央重視特區建議

今年《施政報告》提及向中央請求恢復深圳「一簽多行」，特首李家超昨日感謝中央政府重視和考慮特區政府建議，又感謝有關部委積極研究及加速推進措施，為特區帶來好消息。

政務司長陳國基昨在facebook稱，在行政長官指導下，他前日主持跨部門會議，統籌及指示文體旅局、保安局、商經局和運物局確保旅遊設施、口岸通關、跨境交通等準備就緒，並要求各口岸部門和公共交通營辦商監察訪港旅客數字，加強協調溝通，按需要增派人手和加強服務。

文體旅局長楊潤雄則稱，恢復深圳「一簽多行」並擴展至非深圳戶籍的居住證持有人，將大大增加訪港人數，進一步刺激本港旅遊、零售和餐飲業等，旅發局會在深圳加強宣傳，亦會啟動網上宣傳吸引旅客訪港。旅監局、旅發局及旅遊業議會歡迎中央落實措施，其中旅發局稱將伙同不同交通工具營辦商、支付平台推出優惠。

多個行業認為措施有助帶動生意。黃家和稱合資格「一簽多行」深圳居民增至過千萬，會令潛在訪港旅客增加，對餐飲業是好消息。他解釋，以往業界12月可有約110億至120億元生意額，惟前年及去年回落至約100億，若措施令旅客大增，今年可回復至約120億元；如單計今年平安夜至聖誕翌日，保守估計每日生意額可達約3.5億元。

黃續稱，從政府數據看到內地旅客來港習慣改變，如快餐和茶餐廳生意上升，酒樓生意下跌，認為內地旅客增加對各區特色食店、茶餐廳特別有幫助，而較「受衝擊」的高級餐廳應調整營運，如推出更多新菜式，與內地餐飲區隔。

邵家輝：合資格深圳客或升3倍

立法會批發及零售界議員邵家輝形容措施對疲弱大半年的零售及飲食業是「強心針」，可帶動的人流應超越旅遊業估算的一成，惟現時難估計會為零售業帶來多大收益，而按以往數字估算深圳合資格來港旅客或可升3倍，更可隨時來港，故相信對業界幫助非常大，對聖誕節生意亦有幫助。廠商會會長盧金榮稱，措施方便逾千萬旅客遊港，結合早前免稅額提高，令本港旅遊吸引力大增，「為本港零售市道引入更多活水」。

「基本面已變」 有業界觀望效果

香港零售管理協會主席謝邱安儀則指雖然「有人流自然有商機」，但措施對零售市場實際拉動效果仍需觀察，因一些「基本面」已發生變化，如港人外遊熱潮、旅客消費模式轉變等，未來減息步伐及港元匯率走勢亦影響市場表現。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

有深圳居民擬來港過聖誕 感往返方便不過夜
有深圳居民擬來港過聖誕 感往返方便不過夜
直通巴擬增班次 港鐵同為內地客推優惠
直通巴擬增班次 港鐵同為內地客推優惠
料票價將降 機管局：三跑航班10年後加至目標升降量
料票價將降 機管局：三跑航班10年後加至目標升降量
涉藉機密供股消息賺千萬 證監經理護士政府律師被控
涉藉機密供股消息賺千萬 證監經理護士政府律師被控
大埔3屍案 被告囚15年
大埔3屍案 被告囚15年
反恐案警稱憑證件相認人 辯方質疑有戴口罩難辨清
反恐案警稱憑證件相認人 辯方質疑有戴口罩難辨清
坪輋貨倉着火 男工半身二級燒傷
坪輋貨倉着火 男工半身二級燒傷
警司涉警總兩非禮同一女 押後2月再訊
警司涉警總兩非禮同一女 押後2月再訊
藍奕邦音樂會被取消訂場 西九：不個別評論
藍奕邦音樂會被取消訂場 西九：不個別評論
黎智英認盼美制裁中國阻國安法生效 立法前陳梓華發訊稱擔心 官：倘非港獨分子何需「謹慎」？
黎智英認盼美制裁中國阻國安法生效 立法前陳梓華發訊稱擔心 官：倘非港獨分子何需「謹慎」？
自言不牽涉初選 官質疑《蘋果》曾辦論壇 黎：知悉進行，不知參選人動向
自言不牽涉初選 官質疑《蘋果》曾辦論壇 黎：知悉進行，不知參選人動向
指Mark Simon動用數百萬「不需批准」
指Mark Simon動用數百萬「不需批准」
初選案：何桂藍提上訴 至今第五人
初選案：何桂藍提上訴 至今第五人
消防山火演習 關愛隊觀察
消防山火演習 關愛隊觀察
九市速遞：港選手「金茶王」灣區摘銅
九市速遞：港選手「金茶王」灣區摘銅
九市速遞：港科大廣州首屆碩士畢業
九市速遞：港科大廣州首屆碩士畢業
九市速遞：大灣區餐飲論壇探索營運新模式
九市速遞：大灣區餐飲論壇探索營運新模式
灣區手記：醫保 ／文：尚東美
灣區手記：醫保 ／文：尚東美
九市速遞：蓮花山公園引入無人駕駛觀光車
九市速遞：蓮花山公園引入無人駕駛觀光車
97年寶勒巷K場縱火逃犯落網 當年釀17死 公安交回控謀殺
97年寶勒巷K場縱火逃犯落網 當年釀17死 公安交回控謀殺
潑液「助清理」狎女生 青年涉5案被捕
潑液「助清理」狎女生 青年涉5案被捕
病人染退伍軍人症亡 疑聯合醫院內感染
病人染退伍軍人症亡 疑聯合醫院內感染
涉瞞債騙遮仔會借貸 警員控欺詐准保釋
涉瞞債騙遮仔會借貸 警員控欺詐准保釋
跨境直通救護車今起試行一年
跨境直通救護車今起試行一年
【Emily】麻雀按年減8.6% 屯門數量最多
【Emily】麻雀按年減8.6% 屯門數量最多
【Emily】「交叉雲」唔係天機因飛機 天文台：引擎熱氣遇冷空氣
【Emily】「交叉雲」唔係天機因飛機 天文台：引擎熱氣遇冷空氣
【Emily】官場音樂椅轉動 教局副秘料掌廣播處
【Emily】官場音樂椅轉動 教局副秘料掌廣播處