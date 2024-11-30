一簽多行明恢復 擴至非戶籍居民 政府稱合資格簽注者破千萬 黃家和料12月餐飲生意升兩成

國家出入境管理局昨稱，經國務院核准，12月1日起持深圳市戶籍居民及持居住證的非戶籍居民，可申請赴港的「一簽多行」簽注，同時不再受理赴港「一周一行」簽注申請，而已簽發的「一周一行」於簽注有效期內可繼續使用。特區政府昨稱，措施擴展令合資格獲「一簽多行」簽注的深圳居民將增至過千萬。該局同時宣布珠海市戶籍居民明年起可申請赴澳門的「一周一行」簽注，持橫琴粵澳深度合作區戶籍及居住證的居民，則可申請赴澳「一簽多行」簽注。

李家超：謝中央重視特區建議

今年《施政報告》提及向中央請求恢復深圳「一簽多行」，特首李家超昨日感謝中央政府重視和考慮特區政府建議，又感謝有關部委積極研究及加速推進措施，為特區帶來好消息。

政務司長陳國基昨在facebook稱，在行政長官指導下，他前日主持跨部門會議，統籌及指示文體旅局、保安局、商經局和運物局確保旅遊設施、口岸通關、跨境交通等準備就緒，並要求各口岸部門和公共交通營辦商監察訪港旅客數字，加強協調溝通，按需要增派人手和加強服務。

文體旅局長楊潤雄則稱，恢復深圳「一簽多行」並擴展至非深圳戶籍的居住證持有人，將大大增加訪港人數，進一步刺激本港旅遊、零售和餐飲業等，旅發局會在深圳加強宣傳，亦會啟動網上宣傳吸引旅客訪港。旅監局、旅發局及旅遊業議會歡迎中央落實措施，其中旅發局稱將伙同不同交通工具營辦商、支付平台推出優惠。

多個行業認為措施有助帶動生意。黃家和稱合資格「一簽多行」深圳居民增至過千萬，會令潛在訪港旅客增加，對餐飲業是好消息。他解釋，以往業界12月可有約110億至120億元生意額，惟前年及去年回落至約100億，若措施令旅客大增，今年可回復至約120億元；如單計今年平安夜至聖誕翌日，保守估計每日生意額可達約3.5億元。

黃續稱，從政府數據看到內地旅客來港習慣改變，如快餐和茶餐廳生意上升，酒樓生意下跌，認為內地旅客增加對各區特色食店、茶餐廳特別有幫助，而較「受衝擊」的高級餐廳應調整營運，如推出更多新菜式，與內地餐飲區隔。

邵家輝：合資格深圳客或升3倍

立法會批發及零售界議員邵家輝形容措施對疲弱大半年的零售及飲食業是「強心針」，可帶動的人流應超越旅遊業估算的一成，惟現時難估計會為零售業帶來多大收益，而按以往數字估算深圳合資格來港旅客或可升3倍，更可隨時來港，故相信對業界幫助非常大，對聖誕節生意亦有幫助。廠商會會長盧金榮稱，措施方便逾千萬旅客遊港，結合早前免稅額提高，令本港旅遊吸引力大增，「為本港零售市道引入更多活水」。

「基本面已變」 有業界觀望效果

香港零售管理協會主席謝邱安儀則指雖然「有人流自然有商機」，但措施對零售市場實際拉動效果仍需觀察，因一些「基本面」已發生變化，如港人外遊熱潮、旅客消費模式轉變等，未來減息步伐及港元匯率走勢亦影響市場表現。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676