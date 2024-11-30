灣區手記：醫保 ／文：尚東美

過了3天後，A卻收到「系統查詢對應月份的醫保繳費信息，不符合辦理條件」，大感奇怪。「粵醫保等其他平台都查詢不到醫保繳費信息，銀行卡也沒有看到餘額有增加，還要我問公司有沒有參保，可是公司那個醫保參保狀態顯示是正常參保的」。由於臨近預約檢查日期，記者就建議A盡快解決問題。

幸好的是，A任職的公司人事部幫忙詢問了社保局。經過10多天後，A最終收到醫保發來的信息，表示由於系統原因，繳費信息未能傳輸至醫保系統，工作人員已上報工程師接收繳費數據，在40個工作日內將金額撥付回醫保帳號。不過A幾天後就要去醫院做檢查，來不及等待，只能自費了。

「我就是這幾個月沒去看醫生，所以沒注意帳戶，要是我沒發現，那就一直不給我嗎？」對於系統出現問題，結果需要參保者承擔全額醫療費，A確實感到無奈，也心生感嘆：「醫保很有用，一般去看門診可以報銷60%至70%費用，不過有時候會感覺自己被醫保束縛，也會為了醫保不敢輕易辭職。」

文：尚東美