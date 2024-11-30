九市速遞：港選手「金茶王」灣區摘銅

代表香港出戰的梁彩美與一眾年輕人同台比賽，奪得季軍後在會場成為合影焦點。梁自言是首次參賽，在餐廳冲了七八年奶茶，但真正鑽研是在新冠疫情後，因偶然機會參加活動，後拜師學藝，今年8月在香港初試啼聲便奪得冠軍。

年屆七旬 初試啼聲港區奪冠

於江門餐廳「超級魔廚」做水吧的陳健輝則於全國賽「冧莊」，他表示第二年參賽「仍然很緊張」，因為每名選手都是大師級，自己僅是險勝。陳健輝5年前開始接觸港式奶茶，3年前從事餐飲業後開始鑽研冲茶技巧，「雖然師父有教，但最終要靠自己感受摸索，如何冲得杯茶更滑、茶香更濃，掌握溫度和茶的狀態都很重要」。陳健輝更稱，冲茶改變了人生態度，「之前好似沒什麼目標，現在能讓更多人飲到一杯好奶茶，我自己都好開心」。

黃家和表示，參賽選手都很有實力，本次「金茶王」得獎者上至70歲，下至20歲左右的年輕人，說明「不唯年齡」、只要用心都能冲出好茶。黃強調奶茶是香港餐飲文化的重要組成，現時整體經濟未完全復蘇，中餐、西餐生意額也跌，但茶餐廳、快餐店反有所上升，說明顧客消費模式改變，來港遊客更願在「深度遊」中尋找特色小店，對茶餐廳文化的推動亦有幫助。