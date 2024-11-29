涉虛報顧客投資助移港 顧問公司東主加控10罪

4申請人控串謀詐騙

6人均獲准保釋，案件今日在九龍城裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

50歲被告談智鳴為盈富顧問（大中華）有限公司前唯一董事兼股東，今年6月被控一項串謀詐騙，該案押後至明年2月再訊。另外，4名被控投資移居申請人李菊、魏新文、盧俊楷、曹洪光介乎44至51歲，連同38歲盈富移民顧問蘇大杰，5人各被控一項或兩項串謀詐騙。

案跨8年 入境處准留港

根據案情，談智鳴案發時為盈富顧問唯一董事兼股東，蘇大杰為該公司移民顧問。盈富顧問當時受多名「資本投資者入境計劃」申請人委聘。

根據其中8項新增控罪，談智鳴與8名申請人在2016年4月至2024年7月間串謀詐騙入境處，涉嫌虛假表示該批申請人曾分別投資1000萬港元於本港一間上市公司發行的債券，並一直是有關投資的絕對實益擁有人，導致入境處批准他們移居香港及延長逗留香港的申請。

談、蘇二人亦涉嫌以相類手法，串謀另外兩名申請人詐騙入境處。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現該等申請人沒足夠資金以符合相關投資規定。

資本投資者入境計劃屬政府2003年推出的計劃，申請人須在提出申請前兩年擁有不少於市值1000萬元的淨資產，及在入境處原則上批准申請後半年內，在指定投資資產類別持續投資不少於1000萬元，才會獲准在港居留兩年。申請人在連續通常居於香港或符合持續投資要求達7年後，可分別申請成為香港永久居民或無條件在香港逗留。計劃於2015年結束。

政府去年推出新資本投資者入境計劃，申請人淨資產要求調整至不少於3000萬元，並須投資最少3000萬元於獲許投資資產。今年《施政報告》進一步提出容許新計劃申請人投資住宅物業，所涉單一物業成交價須為至少5000萬元。