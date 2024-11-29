商界今簽北都意向書 港澳辦派員出席鄭雁雄見證

企業參與北都發展簽署儀式及相關活動，將由早上舉行至下午。 企業代表早上先在金鐘政府總部集合，由財政司長陳茂波率團到河套考察，先到該區的「科創築城館」了解北都規劃，以及政府提出3個「片區」的資料。大隊也會到洪水橋發展區考察，中午返政總出席大型午宴，2時半舉行簽署儀式。李家超及鄭雁雄將致辭並見證商界企業代表簽署。港澳辦、中聯辦、深圳市發展和改革委員會亦會派代表出席。

據了解，是次儀式與商界日前的大灣區考察團、夏寶龍去年起先後與國際及本港企業高層會面「一脈相承」，同要求商界以行動支持香港經濟發展。今日出席儀式的部分人也有參加大灣區考察團，例如信和置業副主席黃永光。

中資國企響應

據悉，獲邀表態企業眾多，肯定會派高層代表的有新地、恒地、新世界、信置，外資代表有太古等。北都項目涉及融資及基建，預料匯豐、渣打及中銀等銀行也有高層參與。今次簽署儀式特別之處是國企、中資會傾力支持，招商局、華潤等龍頭企業會「曬冷」。有政界人士稱，「國家隊」企業要響應支持香港經濟發展，投資並非單純盈利考慮，預料中資在未來北都發展有角色。

劉兆佳：儀式有表率作用

劉兆佳說，中央部門官員出席，顯示北都被視為國家戰略發展的環節之一，得到中央政府大力支持，估計北都日後或寫入「十五五」規劃。至於商界出席，他說「牛唔飲水㩒唔到牛頭低」，如果有商界不支持，未必要出席儀式。他指縱然外界可能有人過度政治化事件，但同意簽約儀式有表率作用。