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新醫學院10條件 列明設第二學位 另涉「偕灣區醫院推臨牀訓練」 大學3‧17前交建議

【明報專訊】政府上月成立的「籌備新醫學院工作組」昨日召開第二次會議，為本地大學提交的新醫學院建議書訂出10項主要考慮條件，包括設立第二學位課程、與本地和大灣區醫療機構合作提供多元臨牀訓練機會等。工作組下周一（12月2日）將去信資助大學，邀請有意成立新醫學院的大學在明年3月17日或之前提交建議書，明年內將完成評核。有意爭辦新醫學院的科大、理大及浸大早前皆表明擬開辦第二學位醫學課程。

工作組昨開會後發稿表示，下月2日向所有教資會資助大學發信，邀請有意成立新醫學院的大學提交建議書；下月10日舉辦簡報會，向有興趣的大學介紹提交安排。工作組下一步會制訂評核建議書的具體準則，確保以透明和公平方式選定具條件和合資格大學成立新醫學院，明年內完成評核工作，向政府提出建議。

工作組下月簡報 3校出席

10項主要考慮條件涵蓋教職員人手、校園與教學設施、臨牀經驗與學習資源、課程結構與評估方法、收生、資金安排、卓越研究等（見表）。具體條件包括設立第二學位課程，吸引本地和非本地學生，實現醫學課程多元化及國際化；訂立多元化資金來源計劃，結合可行的財務管理，確保醫學院可持續長期發展；採用獲認可的醫學課程框架，結合能力為本評估及創新教學方法，如提供早期臨牀實習等。

盧寵茂：培育醫生 亦重教研

醫衛局長盧寵茂表示，工作組認為新醫學院應肩負培育更多可在本地執業的優秀醫生的使命，亦期望能與現時兩所醫學院「錯位發展」，以創新策略定位促進本地醫學教育和研究精益求精。

醫衛局近期成立「醫療培訓組」，醫衛局回覆本報確認醫療培訓組是作為籌備新醫學院工作組的秘書處，加強專業參與，更有效跟進工作組的建議及支援第三間醫學院建議書的評審工作。

科大：已啟內地合作育才

繼科大去年底最先表明擬開辦4年制第二學位醫學課程，浸大及理大早前公布擬設第二學位課程。科大、浸大及理大昨均稱將出席下月簡報會。科大稱正積極就第三間醫學院撰寫建議書，並提到過去一年已開展與北京天壇醫院等內地知名醫院合作，培育醫學人才，未來會積極與本地和大灣區醫療機構商討合作，探討多元臨牀訓練機會。

浸大稱認同10項主要考慮條件，正草擬成立醫學院的建議書，內容將充分回應相關考慮條件，會適時公布籌備工作詳情。理大稱正積極展開籌備工作，重申擬開辦4年制醫科學士學位課程，初期擬錄取約50名學生，以招收第二學位學生為主。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕理大 浸大 科大 醫衛局 醫學教育 第三間醫學院

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