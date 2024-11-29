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港聞二

國際檢察官會議港揭幕 李家超致敬指維護法治

【明報專訊】第11屆國際檢察官聯合會亞洲及太平洋地區會議昨日在香港揭幕，出席會議的特首李家超指要向檢察人員致敬，亦為他們感到驕傲，指他們追求公義，維護公平、公正，及法治，即使遇上挑戰，仍挺身捍衛公眾利益。最高人民檢察院常務副檢察長童建明表示，香港是中國唯一實行普通法制度的司法管轄區，正在努力推動建設亞太地區國際法律及解決爭議服務中心。

30司法管轄區140代表參加

會議由國際檢察官聯合會和律政司合辦，昨日起在本港一連三日舉行會議及相關活動，以「科技時代的高效檢控服務」為主題，共有約140名來自約30個司法管轄區的代表參與，展示全球致力打擊科技罪案的決心。

來港出席會議的童建明稱，科技不斷更新，如人工智能、大數據及區塊鏈等新興技術應用愈來愈多，傳統犯罪會結合高科技犯罪和跨地域等特點，會增加執法難度。他稱內地檢察機關願與各國檢察機關，交流運用現代科技加強檢察工作的經驗。

李家超稱，香港作為國際金融中心，會面對愈來愈多有關加密貨幣、虛擬資產及相關科技罪案，本港重視網絡基礎設施的安全，會與其他司法管轄區合作迎接挑戰。

律政司長林定國表示，各地檢控人員來港探討「科技時代的高效檢控服務」，指現代科技本身並非邪惡，只有在被罪犯濫用時才會成為危險，故他們的目標不僅是防止和懲治這種濫用，更要學會如何有智慧地駕馭科技，善加利用，使其成為打擊犯罪的有力助手。

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