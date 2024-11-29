解放軍艦訪港常態化 劉兆佳料為推愛國教育 非關軍事

解放軍「海南艦」及「長沙艦」編隊上周四一連5日訪港，開放給受邀者參觀；在本月18至20日，「破浪號」風帆訓練艦技術停留香港。根據國防部網站先前提及，3艘船艦分別經中央軍委批准，按年度計劃安排訪港。

國防部：開放艦艇彰顯自信

國防部新聞局長吳謙昨在記者會提及，海軍近年在國內多個沿海城市舉行艦艇開放活動，充分彰顯自信和開放，今後海軍將常態化訪問香港。他透露，在22日至24日期間，共1.5萬人登艦參觀海南艦及長沙艦兩艦。除舉辦青少年國防知識講座，駐港解放軍微信稱，訪港官兵與駐港部隊官兵及香港特區紀律部隊進行足球友誼賽及文藝演出。

劉兆佳說，雖然中美最有可能衝突是台海及南海，但認為海軍常態化訪港巡邏，主要是推動愛國主義及國家安全教育，不是為了打仗，因主要軍港在內地。他形容，萬一不幸開戰，敵對勢力攻擊香港可能性很低，反而軍艦訪港若令投資者覺得更安全，也是好事。

軍事評論員黃東則說，由於香港並非軍事基地，而是優良後勤補給及放假購物基地，相信台海等局勢影響不大，同時近數年美國軍艦無來港，他分析北京認為可多加利用香港。

黃東續稱，軍艦常態化訪港，軍事迷自然雀躍，但說相對之前遼寧號訪港，今次兩艦開放參觀範圍收窄、只限受邀者可登艦，對此感到可惜，否則按規模參觀人次可達5萬人次。