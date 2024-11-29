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港聞二

打針時摺梯插狗嘴 辯稱防攻擊 獸醫囚3月

【明報專訊】一名獸醫去年在診所為狗打針時用金屬摺梯推撞、插嘴和扯高狗帶，致狗失禁和一度昏迷。獸醫否認一項殘酷對待動物罪，昨在西九龍裁判法院被裁定罪成。裁判官溫紹明拒絕接納他為盡快完成注射而犯案的辯解，斥他情緒失控，違背專業，對有生命、有感受的動物作出殘酷對待，判獸醫入獄3個月。

被告謝皓鈞（現年31歲）被控於2023年6月2日，在荃灣「一愛寵治療中心」殘酷虐打及嚇狗，導致牠受到不必要的痛苦。被告已遭即時解僱及被捕，他在審訊中供稱，案發時以金屬梯固定狗的位置，以盡快替牠注射心絲蟲針，防止牠攻擊自己和撞向鐵籠內其他動物。裁判官稱若被告說法屬實，應將梯擋在牠面前，而非插入狗嘴；閉路電視片段可見被告情緒十分失控，更對狗大喊「你同我鬥惡？」

裁判官指出，狗注射時因痛楚掙扎不難理解，惟狗無攻擊動作；縱會攻擊，已戴上口罩的狗構成傷害亦有限，認為被告才是攻擊的一方。裁判官稱狗失禁明顯極惶恐，受襲後更暈倒，裁定被告使用的暴力和手段不必要、極端，純為泄憤。裁判官並批評被告作為專業人士，無好好對待照顧對象，違反操守和誠信。

官拒索社服令報告 斥無悔意

裁判官拒絕辯方索取社會服務令報告的提議，指即使被告背景良好，但他審訊後被定罪，無流露悔意，決定判處即時監禁，反映法庭不姑息犯案行為。辯方求情稱狗無嚴重傷勢，現已完全康復。

【案件編號：WKCC 5063/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 虐狗 獸醫

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