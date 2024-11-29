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殘疾院舍沉降 年前暫遷 將搬觀塘曦臺 居民反對

【明報專訊】本報去年報道何文田殘疾院舍香港耀能協會盛康園因地基局部沉降而需將院友暫遷往烏溪沙樟木頭長者度假中心。觀塘區議會昨討論盛康園搬遷計劃，耀能協會副行政總裁洪淑娟表示，因難以長期租借度假中心安置，且建築署評估院舍仍需進一步勘探，中短期需另覓地方「落腳」。觀塘區議員龐智笙向本報確認選址為油塘私人屋苑「曦臺」的商場， 但憂慮該處本身商場配套不足，冀社署慎重考慮。

社署：確認改院址須領新牌照

社署回覆本報稱，因應曦臺商場的交通便利、位置及樓宇面積合適，在設計上亦可提供彈性，故香港耀能協會建議租作臨時處所，以繼續服務盛康園服務使用者，並將目前用作應急安排的樟木頭長者度假中心交回伸手助人協會以恢復其正常運作。社署稱持有有效牌照的殘疾院舍如確認更改院舍地址須申請新牌照。

盛康園因地基局部沉降，去年8月底起將181名院友暫搬遷到樟木頭長者度假中心，耀能及社署代表昨就盛康園搬遷計劃諮詢觀塘區議會社會福利及婦女發展委員會。

耀能協會副行政總裁洪淑娟表示，院友遷至樟木頭已年多，度假中心難長期向盛康園外借，而最近建築署評估何文田院舍仍需進一步勘探，以全面分析及制訂復修方案，故中短期需另覓地方「落腳」，擬搬遷地方位於油塘四山街一帶。

洪稱已查詢不少地產公司冀覓地搬院舍，並有三大要求，包括土地用途可用作社福設施、樓面面積逾2萬平方呎，及有無障礙設施，亦冀選址鄰近地鐵站、有獨立出入口等。她提到「想租的地方」的院友出入口在四山街，住戶在崇山街出入，不會影響居民出入。

區議員：工廠區憂配套 加重民生負荷

觀塘區議員龐智笙稱曦臺附近是工業區，多大型水泥車及水泥廠，憂配套難以配合，不但影響服務使用者，亦令當區民生設施壓力增加，指該商場如變院舍會令居民生活不方便。

龐智笙會後向本報稱，有曦臺居民今年8月收到盛康園搬遷相關消息，社署當月與法團及居民各開一次會議諮詢，他有出席居民大會，當時居民明確表示不接受。他指曦臺附近除嘉賢居商場外，無其他商場，「隔籬全部都是工廈」。

龐稱理解相關院舍服務必需，但亦要考慮附近配套、未來工程發展帶來的噪音等問題，希望社署慎重考慮，另建議政府考慮開放短期無用途的政府土地供院舍使用。

社署觀塘區助理福利專員林小娟於會上稱，了解該處附近未來多地盤，惟隨更多居民入伙，配套應有改善，加上院舍活動主要在設施內進行，或可降低影響。觀塘區議員洪錦鉉問及是次搬遷是否永久，林回應稱只是中短期措施，現時搬遷申請亦未獲社署批准，「目前當是一般小型機構租商業單位咁去處理」。

相關字詞﹕觀塘區議會 殘疾人士院舍 香港耀能協會 盛康園

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