反恐案警稱認出5被告 悼周梓樂放彈前同到公園

稱用3分鐘記住容貌

被告為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。針對2020年1月27日明愛醫院爆炸事件，李嘉濱被指把炸彈放在明愛醫院男廁。控方讀出警署警長蔡偉強的書面供辭，蔡指當日拘捕行動後到明愛醫院急症室等候看醫生，由於男廁冒出白煙，他疏散市民。同行的警署警長蔡國威供辭稱，男廁突然傳出爆炸聲，他用滅火筒在廁格救火，地上有玻璃樽及陶瓷碎片。蔡國威出庭作供補充指爆炸「好大聲」，有病人表現恐慌。

的士司機張偉榮供稱，他當晚在大角嘴道載客到明愛醫院，事後他向警方提供GPS定位紀錄相片。在李嘉濱的辯方大律師盤問下，張指提供相片不是他的想法，而是警方用他的手機取得資料。張憶述家人較早時在明愛醫院去世，他對乘客的印象深刻，但對其容貌印象不大。

至於同年2月2日羅湖港鐵站爆炸事件，清潔女工李瑞陽作供確認，閉路電視拍攝到她在月台手持黑色環保袋，她把袋子連同裏面的樽交予月台長。港鐵站務主任張偉榮同意書面供辭，指當日下午從清潔工接過一袋很重的「失物」，該黑色環保袋載有紫色環保袋，以及連帶電線及紅燈的東西，張將袋放在月台長室外地下後向巡經的防暴警通報。

警署警長林得安的供辭稱，張偉榮向他展示袋內有保鮮紙包住的物品，「有燈光閃下閃下」，林相信那是爆炸品，於是禁止別人走近。當林設置封鎖線時，該袋物品冒煙30秒及發出爆炸聲。林稱他此時後退約70米。

稱跟蹤被告約會 擦身經過

首7名被告另涉計劃同年3月8日趁悼念周梓樂時設祭壇放炸彈。高級督察李展宏在供辭稱，每月8日尚德停車場外有市民聚集，他得悉3月8日多達1500人。高級督察梁家俊出庭供稱他當晚到場執勤，估計現場逾500人聚集，梯間有發現汽油彈，但聚集者沒暴力行為。

控方接下來傳召第21名監視警員，他指事前看過首7名被告的照片及記住他們容貌，於3月6日晚上10時許，他跟蹤吳子樂、張琸淇從深水埗港鐵站走進欽州街，見到兩人在白田街附近與楊怡斯碰面，三人走上斜路進入巴域街公園，看不到他們確實位置。不久楊離開公園，張家俊數分鐘後到達，雖然張家俊佩戴口罩，警員亦確認其身分，後來李嘉濱亦到場。該警員表示有被告在他身邊經過，警員監視被告的距離大概少於10米至約20米。

【案件編號：HCCC186/22】