2028年起還債 議員憂財政拮据 海園熊貓經濟「唯一出路」

園方稱，去年度經營成本約14.8億元，增17%，仍遠低總收入增長，當中保育及教育工作支出4.4億元，佔總經營成本近三成。海洋公園主席龐建貽表示，儘管疫後市况仍充滿挑戰，但園方人流和收入顯著增長，會繼續爭取多方面收入，期望中長遠財政表現在外圍經濟不明下仍持續改善，亦透過收入為社會、下一代和環境保育貢獻，減少依賴公共財政。

54億債分30年償還政府 2026年停資助

立法會財委會2020年批准向海洋公園撥款54.2億元，協助繼續營運12個月，當中約30億元償還園方到期且須償還的商業貸款。由2021年7月起豁免利息，還款期2028年9月開始，最終期限2059年3月。據立法會文件，2028/29至2046/47年還款額3700萬元，2047/48至2057/58年介乎3.23億至5.39億元不等，最後一年4000萬元。政府亦向園方批出為期4年、每年2.8億元保育教育補助。

田北辰倡藉大熊貓故事營造新機

立法會議員田北辰表示，園方每年2.8億元資助將於2026年停止，而去年經營虧損淨額2.97億元，捱至2026年不成問題，惟憂慮園方2026至2028年財政狀况，因園方需2028/29年度開始償還54.2億元貸款，未必有力償還。

海洋公園「歷險主題區」料2028年中竣工開放。田北辰認為新園區收益屬未知數，建議園方製作「在港大熊貓故事族譜」，向公眾分享每隻大熊貓成長故事等，營造新機，若做得好，相信政府放心讓園方慢慢償還貸款。