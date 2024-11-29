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港聞

港聞二

專線小巴司機涉藥駕被捕

【明報專訊】葵涌有專線小巴司機涉嫌藥後駕駛，昨午被警方截停揭發。45歲男司機未能通過快速口腔液測試，並拒絕提供血液樣本，涉在藥物影響下駕駛被捕，昨晚被扣留調查。據了解，警方於車上及司機身上均沒發現違禁品，實際涉及什麽藥物有待調查。

昨午2時許，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊警員在葵涌葵富路7至11號葵涌廣場對開小巴站附近設置路障，打擊藥駕及酒駕，發現一輛行駛中的專線小巴形迹可疑，遂將車輛截停搜查。涉事45歲姓邱男司機未能通過快速口腔液測試，亦拒絕提供血液樣本，涉嫌「在藥物影響下駕駛」被捕，由警員帶署扣留查，涉事小巴其後被拖走。

現場消息稱，涉事小巴路線為89P，往來石頭街至葵芳，45歲男司機昨日已駕駛兩至三轉車，遇查時被揭發。翻查資料，過去4個月已發生3宗小巴司機涉酒駕案件，造成一名途人死亡及一乘客受傷。

運輸署回覆稱一直十分重視專線小巴服務及道路安全，已要求涉事專線小巴營辦商調查事件及提交報告，並會按調查結果向營辦商採取合適跟進，亦已敦促涉事營辦商加強司機管理；運輸署將會在與紅色公共小巴及專線小巴業界定期舉行的例會中，討論近期涉及公共小巴司機涉嫌醉酒或藥後駕駛的個案，以提高業界關注。

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