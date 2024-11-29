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港聞二

涉尾隨伺機行竊 警拘3印尼扒手

【明報專訊】兩男女早前分別在北角兩間銀行提取7萬港元及20萬日圓後，成為扒手集團目標，被跟蹤偷取背囊和手袋內的款項。警方經調查鎖定一個經常在銀行外徘徊的非華裔扒竊集團，拘捕兩男一女。

被捕者年齡介乎36歲至58歲，女子報稱家庭主婦，兩男報稱商人。據悉3人為印尼籍，以旅客身分持護照入境，分別於9月及本月兩度來港犯案。三人合共被控兩項盜竊罪，案件今早於東區法院提堂。

案中兩名事主分別為71歲男子及63歲女子，男事主於9月5日在北角一間銀行 提取7萬元作為日常開支；女事主則於本月19日在北角另一銀行提取20萬日圓作旅行之用。兩人於提款後約半小時內，發現背囊及手袋的拉鏈被拉開，所提取的現金被人偷去，隨即報警求助。

東區警區刑事部展開調查，翻查大量閉路電視片段，鎖定3名涉案疑人。警方隨即在相關銀行加派人手巡邏，經連日行動部署，東區警區情報組於周二發現涉案人在銀行附近出現，而且並無使用銀行服務，相信正伺機犯案，於是聯同北角分區特遣隊採取拘捕行動。

調查顯示該扒竊集團在銀行附近遊蕩，尋找「獵物」，尾隨事主一同購物及乘搭巴士，等待時機扒竊，涉案三人手法純熟，其中兩人伺機行近事主造成壓迫感，另一人以極短時間打開事主的背囊或手袋偷走財物。

相關字詞﹕銀行 扒竊

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