建總：拖糧嚴峻 蔓延政府工程

今年逾200宗欠薪 涉2000人

建總權益及投訴主任吳偉樑表示，今年7月起地盤欠薪個案愈趨頻密，牽涉23項大型工程的欠薪求助，包括9宗工務工程，逾1000人受影響，涉款約1.6億元。

建總理事長周思傑表示，建造業今年「拖糧」個案持續出現，相信情况與經濟環境有關，現時地產市道仍相對低迷，私人工程量減少，早前亦有大型老牌建築商清盤，連帶影響建造業的銀行信貸和物料輸送安排等，令很多大判或二判資金鏈出現問題。

周思傑說，《建造業付款保障條例》草案仍在審議階段，相信法例通過後將有助僱主周轉，倘勞資雙方在糧款上有糾紛，工友可按上訴機制加快追討，但不等於工友薪金可得到保障，仍可能有僱主無法出糧。

有議員憂影響建公屋進度

工聯會勞工界立法會議員梁子穎表示，近期部分欠薪個案涉及公屋項目，擔心會影響公屋落成進度，長遠影響輪候公屋的市民，促政府設法解決。

工會提出7項建議，包括繼續完善工資保障制度，當僱主無法支付薪金時，由業主或發展商支付；建議業主及發展商的合約可要求總承建商或僱主設立第三方資金信用平台，將一定比例工程款項存入平台，待工程完結才全數轉回承承建商和僱主。