解僱甲亢員工琴行賠14.3萬 官指歧視程度可屬中低級

申索人陳詠琴由平機會法律主任代表，答辯人為第一流行鋼琴教室有限公司，沒有派代表到庭。法官林展程評核賠償額時指出，法庭會按歧視嚴重程度和維持時間將申索人的情感損害分為高、中、低3個等級，法庭接納本案歧視達最低級別中最嚴重程度，或中間級別中最低程度，申索人承受的歧視為一次性，她與同事關係良好，從無被投訴工作表現。

官：試用期末解僱欲避代通知金

法官續稱，申索人在試用期即將完結前被解僱，顯示答辯人欲避免支付代通知金。申索人被解僱前後歷時8天，為病情擔憂和不安之餘又要承受被解僱的壓力，睡眠質素欠佳，而答辯人從無向申索人道歉，其間更拓展業務，猶如「在她傷口上灑鹽」。法官認為申索人的情感損失應為9.5萬元，收入損失則為相等於她3個月薪金的4.8萬元。

法官批評答辯人由始至終無出席法庭聆訊及提出抗辯理由，而法律程序的提出或抗辯、同意或不同意申索內容應同等對待，評核時已考慮在內。據入稟狀，申索人2022年5月獲聘為沙田分店客戶服務主任，試用期至8月11日為止。她7月25日被診斷有甲狀腺機能亢進症，病假期間其上司發信息稱若「手尾長」要有心理準備，「總要有個人，好難無限期等你」。上司8月2日告知解僱決定，申索人最後工作天為8月8日。

【案件編號：DCEO 3/24】