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港聞二

象鼻山路隔音屏大火 七旬翁涉縱火被捕

【明報專訊】荃灣象鼻山路石圍角邨對開草叢前日懷疑有雜物起火，波及旁邊約6米高隔音屏障。警方經調查後昨以涉嫌縱火拘捕一名七旬翁。路政署回覆稱，涉事隔音屏損壞的隔音板部件已被移除，相關路面已使用新物料重鋪，有助減低交通噪音對附近居民的影響。署方正籌備安裝新隔音板部件的工程。

疑犯身檢鎅刀火槍式點火器

荃灣警區總督察（刑事）羅世滔表示，現場沒有檢獲助燃劑，由於火勢嚴重及影響公眾，警方循縱火方向積極調查，重案組探員翻查大量閉路電視及向居民查問，鎖定一名涉案男子。探員昨午在石圍角邨附近拘捕75歲姓王男子，身上檢獲鎅刀及3個火槍式點火器，涉嫌縱火及管有攻擊性武器被捕。據了解，有片段拍到一名男子離開後，涉事位置即起火，探員鎖定目標調查期間，老翁再次在現場出現，探員遂拘捕他，動機有待調查。據悉被捕男在附近居住，報稱無業。

前日上午11時許，象鼻山路隔音屏障起火冒煙，多人報案。受事件影響，象鼻山路往荃錦交匯處方向全線一度封閉。路政署及承建商工人通宵搶修，移除損毁隔音屏部件及重鋪受損路面，昨凌晨約4時全面恢復行車。

專家：屏障燃燒釋出助燃物

涉事隔音屏障的隔音板物料為聚甲基丙烯酸甲酯（簡稱PMMA），具有減緩火勢蔓延的特質。浸大化學系高級講師何觀陞表示，PMMA本身不易燃，其自燃溫度近400℃至500℃，不過若有其他易燃物品一直燃燒，PMMA達至約300℃就會開始分解成MMA（甲基丙烯酸甲酯），MMA可釋出甲醛等可燃氣體，加劇火勢，故「燒得耐其實都無功效」。本報就會否檢討改用隔音屏障物料等向路政署查詢，署方表示是次起火及燃燒情况的具體原因仍在調查，現階段討論需否在隔音屏的用料及設計上改進屬言之尚早。

相關字詞﹕象鼻山路 荃灣

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