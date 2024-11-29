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港聞二

夾公仔變夾骰仔 首搗破新式賭場 擲指定數字圖案再轉盤 最多可贏1500元

【明報專訊】警方打擊黑幫操控的非法賭博活動，拘捕110人，搗破11個非法賭檔，其中一個新型賭場以夾公仔機店為掩飾，以投幣操控機械抓擲骰「過關」，再轉輪盤贏分數兌現金作招徠。據悉，涉夾公仔機的新型賭場24小時營業，有一至兩名職員看守，每月營業額25萬至30萬元。

掃11賭檔 拘110人

有組織罪案及三合會調查科總督察周子軒表示，警方6月起鎖定在旺角花園街一間面積300方呎地舖，門面布局與一般夾公仔機店無異，內有20台夾公仔機，逾一半改作現金賭博，店舖營運4年，相信近一年起開始轉為「賭場」。賭客先入5元硬幣啟動機器，操控機械手夾起一至兩粒骰子，如擲出特定數字及圖像組合即可過關，再由職員協助轉動特製輪盤，轉至中獎區域可獲積分及向職員兌換現金，1分可兌換50元，一次遊戲最多可贏30分，即1500元。

警方針對新型賭場在本周二拘捕一名店舖負責人、5名職員以及3名賭客，年齡介乎19至35歲，涉嫌營辦賭場、協助營辦賭場及在賭場內賭博。

警方在場內檢獲14部賭博機器及約16.8萬元現金，部分機器由店舖自行營運，部分則以每月6000元租予他人營運，相信租機者同樣有刑責，警方正追緝相關「台主」。周子軒稱，今次是首次搗破類似的新型賭場，批評犯罪團伙以明目張膽在鬧市設局，將非法賭博活動粉飾成男女老幼娛樂消遣。

每月營業額可達30萬

周子軒表示，警方搗破的其餘10個賭場為常見樓上賭檔，位於「三無」唐樓，主要為釣魚機，並可透過「轉數快」交易，黑幫指派本地成員及以「包食宿」招攬持雙程證者協助營運，包括人流控制、提供冰毒及太空煙油予顧客。

租機者或要負刑責

據悉，樓上賭檔由另一集團營運，每月收入達70萬元以上。探員6月起喬裝賭客在位於油麻地、旺角等地蒐證，至今拘捕101人，當中57名賭客已被起訴。警方在樓上賭場檢獲55部釣魚機、41支「太空油」煙彈、13克冰毒及約港幣7000元；在旺角兩個黑工宿舍檢獲賭場租約及26.2萬港元現金；在大角嘴賭具儲存倉檢獲5部釣魚機及替換部件。

相關字詞﹕夾公仔機 非法賭博

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