屢晤陳梓華 庭上稱忘記會面內容 官關注見彭斯是否Mark Simon安排 黎：僅轉達資訊

黎智英前日開始供述首兩次跟陳梓華見面詳情（見上表）。黎昨日續供稱，2019年11月27日、區議會選舉後，他在座駕跟陳梓華再次見面約20分鐘，但已「完全忘記」討論內容。對於陳供稱黎在會面表示要結合街頭、議會及國際線力量，黎稱他或有提出結合街頭和議會力量，但當時國際線「不在我腦海中」，又說一直認為陳跟國際線無關。

安排晤羅傑斯英議員

稱盼陳「結識對他有利的人」

黎亦確認，上述會面結束後，他安排陳梓華在英國接觸羅傑斯和上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）。黎解釋，他希望陳「結識對他有利的人」，加上羅傑斯當時為香港「做很多事」，奧爾頓則跟羅傑斯關係密切、亦希望加深了解香港年輕人，因此安排陳接觸羅傑斯和奧爾頓，但奧爾頓與國際線無關，羅傑斯則「可被視為」跟國際線相關。

黎智英續謂，2019年12月31日、陳梓華從英國返港後，他邀約陳到其座駕第四次見面，談論英國之行，但已忘記討論詳情。對於陳供稱黎會面期間表示「年青人搶緊話語權」，黎否認曾這樣說，自言甚少用到「話語權」一詞。

另外，辯方主問期間就着被控方列為黎智英「外部聯繫」的人提問。黎同意助手Mark Simon是他的代理人，負責處理個人財務，但對方並非美國政府或共和黨代理人。法官杜麗冰聞言後關注，Simon曾安排黎跟時任美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧見面。黎回應說，會面是由白宮人士安排，Simon僅負責轉達資訊，又重申需要聘用美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）協助他接觸美國議員和官員。

（黎智英案）