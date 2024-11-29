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晤攬炒巴 黎智英：勇武派需建領袖團隊 官關注對「國際游說」理解 黎稱見美卿屬游說

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，昨踏入第98日審訊，黎智英繼續自辯。其證供顯示於2019年11月理大衝突後，黎有感勇武派需要建立其領袖團隊，遂在陳梓華牽線下接觸「攬炒巴」劉祖廸。3人翌年初在黎位於台北陽明山的別墅見面，黎否認在會面提及推翻中共，稱「我沒有瘋狂到會思考這件瘋狂的事」。另外，法官多番關注黎對「國際游說」的理解，黎稱「當示威行為立於道德高地，人們就會同情我們」，便是「最強大的游說」（見表）。

就中大衝突問黑衣人身分 認為「搗亂」

黎智英昨日供稱，2019年11月16日他曾就中大衝突問陳梓華「這些黑衣人到底是誰人？」黎於庭上指，當時他認為該些黑衣人有些「搗亂」，懷疑黑衣人是勇武派，故才詢問陳；其後陳回覆黎，提到眾多的「勇武」小隊，指在他們領導下暴力正在升級。黎庭上供稱，他只聽聞「屠龍」，未聽過其他小隊。

黎提及，陳曾經向他表示已呼籲大家於11月24日、即區議會選舉當天不要生事；他當時相信陳是勇武派領袖，故有能力呼籲，但陳屬於「前線保守派」，故冀望藉陳平息前線暴力。根據陳早前證供，黎曾接觸當時的港大學生領袖張崑陽。黎昨於庭上表示同意，指張的文章寫得好，張曾帶同數名朋友與黎吃晚飯，黎認為他們一伙都屬勇武派。

稱理大衝突後萌念 陳梓華牽線

黎續指，理大衝突後他有「強烈的希望」讓勇武派建立領袖團隊，並指自己透過新聞認識「攬炒巴」劉祖廸，知道對方有很多年輕勇武派追隨者，認為劉有能力促成領袖團隊，遂指示陳接觸劉。2019年12月，陳到英國接觸劉，黎其間還安排陳與被指為國際線的人接觸（見另稿）。陳返港後與黎確認，黎即將與劉見面。

及後雙方敲定於台北見面，黎出發前向陳稱，可安排陳與民進黨前主席施明德見面。辯方問黎，陳與施見面是否計劃一環；黎指是陳想認識一些人，施是台灣著名革命家，他覺得施很有智慧、能提點陳，故促使二人見面，強調革命不代表暴力。

否認會面談推翻中共 指攬炒巴提支爆

2020年1月11日，黎與陳、劉及一名女子於自己的台北大宅見面。黎稱，他向劉提出組織「勇武派」領袖的建議，劉給予他的印象是「樂於接受」。根據陳的證供，會面中黎稱想培育劉做「政治明星」、想達成「支爆」，更指希望推翻中共；黎對此一概否認，指一名領袖需要視乎時勢，但是時勢由眾人推動，非一人之力能成事，塑造領袖是不可能的事。黎又稱「支爆」一詞是劉談論中國經濟時主動提出，黎還特意問對方何為「支爆」，黎有發表個人看法，指中國要維穩及監視人民，的確會比其他國家需花費更多資源。

黎亦否認曾說要推翻中共，指「我沒有瘋到會思考這件瘋狂的事」、這話題「超出討論的維度」，他只是希望勇武派減少暴力，藉和平示威爭取國際社會支持。黎主張他想爭取「國際支持」，與「國際游說」有相同目標。辯方問黎與時任美國國務卿蓬佩奧見面是否屬於游說，黎答「可以這樣說」。法官李素蘭又問為何黎在節目「細說中南海」提及制裁，黎同意他提及應制裁鎮壓香港人的官員，讓他們知道其行為有後果。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

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