【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金

啟德體育園主要分3個場館，包括之前舉行測試賽嘅戶外「啟德青年運動場」、可容納1萬人嘅室內「啟德體藝館」同埋「啟德主場館」。

「共創明Teen」畢業典禮就揀喺啟德體藝館，於下午3時半舉行，參加者要一個鐘前到達安排入場，仲提醒學員必須出席，因為「缺席畢業典禮有機會影響獎勵金發放」。

社署回覆確認畢業禮安排，話會邀請支持機構代表、學員、友師同家長出席，活動會配合場地嘅安排，參與人數及活動細節仲籌劃緊。

Coldplay騷加「頭場」 下周五公售

啟德體育園喺出年3月正式啟用，主場館首場大型演唱會主角係英國搖滾樂隊Coldplay。Coldplay原先公布喺4月9、11及12日開3場演唱會，門票一早賣晒，主辦單位噚日宣布加開4月8日嘅「頭場」，Coldplay官網12月4日起率先開售，12月5至6日可透過Klook網站優先訂購，12月6日起公開發售。企位票價1399元，座位票價分2099、1699、1299、999、699及399元。