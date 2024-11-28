明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金

【明報專訊】啟德體育園出年啟用，政府安排咗多項場地測試活動，搵唔同人幫手「踩場」。據Emily了解，政府會安排「共創明Teen」計劃第二期嘅畢業禮喺明年1月12日（周日）於體育園「啟德體藝館」舉行，預計今次規模都幾大，因為政府要求4000名參加嘅學生必須出席，學生嘅友師或家長都可以參與，如果大家唔甩底，相信差唔多坐滿場館。

啟德體育園主要分3個場館，包括之前舉行測試賽嘅戶外「啟德青年運動場」、可容納1萬人嘅室內「啟德體藝館」同埋「啟德主場館」。

「共創明Teen」畢業典禮就揀喺啟德體藝館，於下午3時半舉行，參加者要一個鐘前到達安排入場，仲提醒學員必須出席，因為「缺席畢業典禮有機會影響獎勵金發放」。

社署回覆確認畢業禮安排，話會邀請支持機構代表、學員、友師同家長出席，活動會配合場地嘅安排，參與人數及活動細節仲籌劃緊。

Coldplay騷加「頭場」 下周五公售

啟德體育園喺出年3月正式啟用，主場館首場大型演唱會主角係英國搖滾樂隊Coldplay。Coldplay原先公布喺4月9、11及12日開3場演唱會，門票一早賣晒，主辦單位噚日宣布加開4月8日嘅「頭場」，Coldplay官網12月4日起率先開售，12月5至6日可透過Klook網站優先訂購，12月6日起公開發售。企位票價1399元，座位票價分2099、1699、1299、999、699及399元。

上 / 下一篇新聞

年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面
向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
顧問公司統計：劏房共11.04萬
顧問公司統計：劏房共11.04萬
思覺失調青年自殘入院墮斃 父質疑伊院無開安眠藥
思覺失調青年自殘入院墮斃 父質疑伊院無開安眠藥
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
4官分審量刑不一 暴動罪成5人上訴促與時並進 上訴庭稱對「進步」反感
4官分審量刑不一 暴動罪成5人上訴促與時並進 上訴庭稱對「進步」反感
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
反恐案涉製炸彈單位 首被告認進出124次
反恐案涉製炸彈單位 首被告認進出124次
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實
7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
校巴私家車相撞 9學童輕傷
校巴私家車相撞 9學童輕傷
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動