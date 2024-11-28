7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實

1257架等逾兩年

根據民航處指引，若個案被列為核實中超過一個月，便會向小型無人機電子平台「SUA一站通」帳戶持有人發電郵，提醒在14天內完成註冊程序。民航處認為由於申請人回應率偏低，故今年5月31日起實施簡化程序，撤銷申請人須上載貼有註冊標籤的相關小型無人機照片之規定。

中國香港無人機總會主席楊景賞稱，相信大部分申請人因已售出或不再使用相關無人機，故才有6997架被列為「核實中」。

重量不符歸類 平台「數據異常」

根據《小型無人機令》，小型無人機分3類，包括重量250克以上、不超過7公斤的甲二類小型無人機；小型無人機操作則分標準及進階操作，後者須事先獲許可。截至今年6月30日，SUA一站通數據庫有2.4萬架註冊小型無人機，16,972架（70%）屬甲二類。審計署發現「異常數據」，甲二類首5個最常見型號的6030架註冊小型無人機中，22架被記錄為不超過250克，3架被記錄為逾7公斤，另發現130架的序號在SUA一站通有重複紀錄。

審計署建議，民航處應調查和更正在SUA一站通辨識到的異常數據，探討改善一站通辨識異常數據的系統管制措施的可行性。民航處表示會繼續改善一站通及內部程序。

負責批出訓練機構 民航處：核實責在僱主

根據《小型無人機令》，有意提供進階訓練的訓練機構和團體，可向民航處申請成為獲批准的小型無人機訓練機構。本港截至6月30日共有8個獲批准的訓練機構及1個已獲民航處「原則上批准」的訓練機構。審計署抽查前年6月1日至今年6月30日期間的10宗申請，發現6宗雖已提交導師及實習評核員履歷，但文件並沒載有課程證書等證明文件，亦沒文件證據顯示民航處批准前曾向該些機構跟進。

民航處解釋，核實資歷和工作經驗的責任在於僱主，處方有懷疑時會要求訓練機構提供證明。審計署建議處方提醒人員謹慎查核申請人的文件。

（審計報告）