明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實

【明報專訊】政府近日推動「低空經濟」，《審計報告》審查民航處對小型無人機操作的規管，發現截至今年6月30日，有6997架小型無人機被列為「核實中」，當中1257架等候逾24個月，建議民航處採取措施確保個案獲妥為跟進。審計署亦發現，小型無人機訓練機構未核實導師及實習評核員的經驗和資歷，建議民航處提醒人員謹慎查核有關文件。民航處回覆署方稱整體上同意有關建議。

1257架等逾兩年

根據民航處指引，若個案被列為核實中超過一個月，便會向小型無人機電子平台「SUA一站通」帳戶持有人發電郵，提醒在14天內完成註冊程序。民航處認為由於申請人回應率偏低，故今年5月31日起實施簡化程序，撤銷申請人須上載貼有註冊標籤的相關小型無人機照片之規定。

中國香港無人機總會主席楊景賞稱，相信大部分申請人因已售出或不再使用相關無人機，故才有6997架被列為「核實中」。

重量不符歸類 平台「數據異常」

根據《小型無人機令》，小型無人機分3類，包括重量250克以上、不超過7公斤的甲二類小型無人機；小型無人機操作則分標準及進階操作，後者須事先獲許可。截至今年6月30日，SUA一站通數據庫有2.4萬架註冊小型無人機，16,972架（70%）屬甲二類。審計署發現「異常數據」，甲二類首5個最常見型號的6030架註冊小型無人機中，22架被記錄為不超過250克，3架被記錄為逾7公斤，另發現130架的序號在SUA一站通有重複紀錄。

審計署建議，民航處應調查和更正在SUA一站通辨識到的異常數據，探討改善一站通辨識異常數據的系統管制措施的可行性。民航處表示會繼續改善一站通及內部程序。

負責批出訓練機構 民航處：核實責在僱主

根據《小型無人機令》，有意提供進階訓練的訓練機構和團體，可向民航處申請成為獲批准的小型無人機訓練機構。本港截至6月30日共有8個獲批准的訓練機構及1個已獲民航處「原則上批准」的訓練機構。審計署抽查前年6月1日至今年6月30日期間的10宗申請，發現6宗雖已提交導師及實習評核員履歷，但文件並沒載有課程證書等證明文件，亦沒文件證據顯示民航處批准前曾向該些機構跟進。

民航處解釋，核實資歷和工作經驗的責任在於僱主，處方有懷疑時會要求訓練機構提供證明。審計署建議處方提醒人員謹慎查核申請人的文件。

（審計報告）

相關字詞﹕民航處 低空經濟 無人機

上 / 下一篇新聞

年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面
向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
顧問公司統計：劏房共11.04萬
顧問公司統計：劏房共11.04萬
思覺失調青年自殘入院墮斃 父質疑伊院無開安眠藥
思覺失調青年自殘入院墮斃 父質疑伊院無開安眠藥
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
4官分審量刑不一 暴動罪成5人上訴促與時並進 上訴庭稱對「進步」反感
4官分審量刑不一 暴動罪成5人上訴促與時並進 上訴庭稱對「進步」反感
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
反恐案涉製炸彈單位 首被告認進出124次
反恐案涉製炸彈單位 首被告認進出124次
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
校巴私家車相撞 9學童輕傷
校巴私家車相撞 9學童輕傷
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金
【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動